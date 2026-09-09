Una asociación militar denuncia dos agresiones a soldados desplegados en Ceuta por parte de inmigrantes

Un militar vigila la frontera entre España y Marruecos, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este miércoles que dos militares desplegados en Ceuta por la crisis derivada de la entrada masiva fueron agredidos por inmigrantes.

El presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, ha detallado en un vídeo que las agresiones se produjeron el domingo. Un militar de la Unidad de Regulares fue agredido por "un inmigrante" al que había "interceptado" ante "una situación muy sospechosa". Según ha explicado el presidente de ATME, el militar sufrió una luxación de codos por la que requirió asistencia médica y el presunto agresor fue detenido.

Horas más tarde, otro militar de la Legión fue agredido por "un inmigrante" con un spray de pimienta en la zona del barrio del Príncipe, según Gómez. El militar también necesitó asistencia médica y el presunto agresor fue también arrestado.

El presidente de ATME ha asegurado que se ha impuesto "una ley del silencio no escrita" para "no informar y silenciar" las agresiones a miembros de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma, y ha advertido que su asociación "no tolerará" este extremo, al tiempo que ha animado a los militares a denunciar. Ya se han registrado varios ataques contra las Fuerzas Armadas en Ceuta.