'Atalanta' atribuye el repunte de los ataques piratas frente a Somalia a la "oportunidad" percibida por Ormuz

El petrolero 'Honour 25', pirateado en las costas de Somalia. - OPERACIÓN ATALANTA

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El bloqueo al que desde hace varias semanas está sometido el estrecho de Ormuz por parte de Irán primero y luego también de Estados Unidos está causando estragos en la economía mundial, por el impacto en el suministro de petróleo, gas y fertilizantes, entre otros productos, pero también ha sido percibido como una "oportunidad" para relanzar su actividad por los piratas que operan en aguas próximas a Somalia.

En esta zona del océano Índico se produjo a finales del mes de abril un repunte en la actividad que ha recordado a la peor época vivida hace más de una década, cuando los ataques y secuestros de las embarcaciones que surcaban esta zona del océano Índico eran frecuentes. "La crisis del estrecho de Ormuz puede ser percibida por los grupos piratas como una nueva oportunidad para reanudar sus actividades ilegales", apuntan a Europa Press desde la Operación 'Atalanta'.

Esta misión naval fue creada en 2008 por la UE con el cometido principal de proteger la navegación de los barcos que utilizan esta vía marítima, en particular los del Programa Mundial de Alimentos (PAM), así como pesqueros y también mercantes. La operación tiene su cuartel general en la base de Rota (Cádiz) y actualmente la comanda el vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano.

Ya en noviembre de 2023 'Atalanta' también detectó un aumento de la actividad pirata en su área de actuación "tras un paréntesis de cinco años sin incidentes", que alcanzó su punto álgido en el primer semestre de 2024.

Aquel incremento coincidió "con el inicio de los ataques de los hutíes en el mar Rojo", precisa, en referencia a las acciones lanzadas por este grupo armado yemení respaldado por Irán y que se solidarizó con Hamás tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza a raíz del ataque terrorista contra Israel del 7 de octubre de ese año.

Entonces, el tráfico marítimo se vio perturbado en el mar Rojo, obligando a las navieras a buscar una ruta alternativa, a priori más segura aunque mucho más larga que cruzando el canal de Suez, rodeando todo el continente africano y pasando por el cabo de Buena Esperanza, lo que implicaba navegar frente a Somalia.

También ahora, aunque los hutíes no han realizado ataques de envergadura en solidaridad con Teherán después del ataque lanzado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y que se cobró la vida del líder supremo Alí Jamenei, dado que el coste de asegurar la embarcación y el flete es mayor, se ha incrementado el tráfico en las aguas cercanas al país africano.

TRES BARCOS SECUESTRADOS

Actualmente hay tres embarcaciones secuestradas por piratas frente a las costas del norte de Somalia a las que los efectivos de 'Atalanta', entre los que se encuentra la fragata española 'Canarias', siguen de cerca y mantienen monitorizados.

"Las fuerzas de 'Atalanta' mantienen una presencia continua en la zona, garantizando una vigilancia constante" y también están en "estrecha coordinación con los socios regionales, muy especialmente con las fuerzas policiales marítimas de Puntlandia", la región semiautónoma somalí frente a la que están retenidos los tres buques, han precisado las fuentes.

En concreto, se trata del 'MT Honour 25', un petrolero con bandera paquistaní y con 17 tripulantes a bordo secuestrado el 21 de abril frente a Harun, en Puntlandia; y el 'MV Sward', un carguero con bandera de San Cristóbal y Nieves que transportaba cemento de Egipto a Kenia y contaba con 15 tripulantes a bordo, secuestrado el 26 de abril frente a la costa de Garacad, también en Somalia.

El último secuestro se produjo el pasado 2 de mayo y en este caso los piratas apresaron al 'MT Eureka', un petrolero que se encontraba fondeando frente al puerto de Qana, en Yemen, y procedieron a continuación a su traslado hacia aguas somalíes.

En estas circunstancias, desde el Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO, dependiente de la UE) se ha aconsejado tras producirse este último secuestro a todas las embarcaciones que naveguen por esta zona, en particular a 150 millas náuticas entre Mogadiscio y Hafun, que incrementen la vigilancia y que informen "inmediatamente de cualquier actividad sospechosa relevante".

ESFUERZOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL SECUESTRO

Así las cosas, las fuentes consultadas por Europa Press indican que la misión de la UE "continuará con los esfuerzos necesarios para lograr una pronta resolución de los incidentes" y se valora la situación "de forma constante", así como los medios y apoyos disponibles para hacer frente a la misión.

En la actualidad, forman parte de la EUNAVFOR 'Atalanta' la fragata 'Canarias' y la fragata italiana 'Bianchi', dotadas ambas de helicópteros y drones de vigilancia aérea, así como el llamado destacamento 'Orión' de España en Yibuti, donde hay un avión de reconocimiento aéreo. Además, cuentan con el respaldo de unidades de las Fuerzas Conjuntas Combinadas de Japón y de las Fuerzas Aéreas de Seychelles.

Aunque en 'Atalanta' son plenamente conscientes de "la situación geoestratégica global y los múltiples esfuerzos" que los países de la UE están haciendo en materia militar en distintos escenarios, no descartan que a futuro, si se intensifican los ataques, pueda ser necesario reforzarla.

"Si la situación continúa degradándose y se producen nuevos casos de piratería", han admitido las fuentes, entonces la operación "reevaluaría sus medios y sus apoyos disponibles para poder afrontarla con éxito", habida cuenta de que "la operación está preparada para asumir la incorporación de nuevos medios en caso necesario".