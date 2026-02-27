Borrell: "La paz no se preserva con palabras, hace falta voluntad de hacer la guerra si es necesario"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este viernes la concesión del Premio Extraordinario de Defensa General Gutiérrez Mellado a Josep Borrell, reconocido por su contribución a la difusión de la cultura de defensa, de la paz y de la imagen de las Fuerzas Armadas. El ex Alto Representante de la UE ha hecho un llamamiento a "entender que la paz no se preserva únicamente con declaraciones pacifistas" y ha asegurado que "detrás debe haber gente que esté preparada, que disponga de capacidades y de voluntad para hacer la guerra si fuera necesario".

Durante su intervención en el acto, celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, Borrell ha repasado la situación geopolítica actual, cómo influye en Europa y la necesidad de que el continente construya una cultura estratégica propia "para actuar con responsabilidad en este mundo cada vez mas desordenado y conflictivo". Para Borrell, esto significa "identificar las amenazas y sentirlas como tales, saber de dónde viene el peligro, disponer de los instrumentos necesarios para hacerles frente y tener la voluntad política para usarlos".

El exjefe de la diplomacia europea ha advertido de que Europa afronta "una época muy dura y difícil" y de que "nunca ha tenido tantos enemigos, desde dentro y desde fuera". Además, ha destacado la guerra de Ucrania, la "coerción" estadounidense, las dependencias económicas, tecnológicas y comerciales convertidas en "vulnerabilidades a explotar" y las amenazas híbridas y la desinformación, por lo que ha hecho un llamamiento a "no seguir tratando la seguridad europea como una nota al pie de página en los tratados".

"Es ingenuo pensar que las reglas se mantienen solas, defender el orden internacional basado en normas exige diplomacia, pero exige la capacidad de proteger, disuadir y, en último término actuar", ha abundado. Eso sí, ha matizado que no se trata de "militarizar Europa", pero sí de "hacerla responsable" porque ha arrendado su seguridad a Estados Unidos durante mucho tiempo.

Borrell, que ha defendido el incremento del gasto en defensa en el seno de la UE, se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de formar un ejército europeo, pero ha pedido "no resignarse" a la fragmentación actual. "Es posible mejorar mucho más la coordinación entre nuestras fuerzas europeas", ha urgido.

Además, ha aludido a la importancia del apoyo de los ciudadanos. "Europa tiene recursos, talento, capacidad científica, económica e industrial, pero nos falta la conciencia compartida de la gravedad del momento y la disposición democrática de sostener decisiones difíciles en tiempos difíciles, y por eso la cultura de defensa es tan importante", ha agregado.

EL GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO

Borrell ha tenido un recuerdo para el general Manuel Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa durante la Transición, y que da el nombre al premio que ha recibido este viernes. Ha alabado su papel en esa época para reconciliar a las Fuerzas Armadas con la democracia y la sociedad española y para modernizarlas. "España ha cumplido de sobra con esa misión y hoy nuestras Fuerzas Armadas están plenamente insertadas en el sistema político y democrático, y son profesionales respetados e integrados en el marco constitucional", ha agregado.

De su lado, Robles ha alabado "la valentía, el coraje, los principios y la europeidad" de Borrell "en los momentos difíciles. "Si hay alguien que trabaja por la paz y plantó cara a (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, igual que en Gaza, fue Borrell", ha dicho. Además, ha dicho que cree "firmemente" en el liderazgo de España en seguridad y defensa, en la OTAN y todos los escenarios, algo a lo que ha contribuido el exjefe de la diplomacia europea.

El Ministerio de Defensa ha destacado "el firme compromiso" del ex Alto Representante de la UE para la Política Exterior "con el fortalecimiento de una cultura europea de seguridad y defensa con identidad propia". Durante su etapa al frente de la diplomacia, impulsó la cooperación entre las fuerzas militares nacionales y promovió una industria de defensa más integrada, subrayando la modernidad y la capacidad operativa de as Fuerzas Armadas españolas en el escenario internacional.

A la ceremonia a la que han asistido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón; los jefes del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea, y del Aire y del Espacio (JEMA), Francisco Braco; y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro. Asimismo, han arropado al premiado su esposa, Cristina Narbona, y su hijo Joan.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Borrell es ingeniero aeronáutico y doctor en Ciencias Económicas. Ha desarrollado una carrera marcada por el servicio público y el ejercicio de responsabilidades de máximo nivel tanto en el ámbito nacional como internacional. En España, desempeñó los cargos de secretario de Estado de Hacienda, ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En el ámbito europeo e internacional, presidió el Parlamento Europeo entre 2004 y 2007 y como Alto Representante de la UE lideró la respuesta de los Veintisiete ante la invasión rusa de Ucrania, impulsó el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y promovió la Brújula Estratégica de la UE como marco de referencia común.

Esta distinción se suma a otras condecoraciones de alto nivel, entre ellas la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la Legión de Honor de Francia, consolidando su perfil como una figura relevante en el ámbito de a geopolítica y la seguridad europea.