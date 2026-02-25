El buque 'Tambre' se integra en la misión contra minas de la OTAN en el Mediterráneo

El cazaminas 'Tambre' se integra en la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El buque español cazaminas 'Tambre' se integra en la operación 'Noble Shield' de la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN número 2 (SNMCMG-2) para asegurar la navegación en el mar Mediterráneo colaborando en la detección, localización, identificación y neutralización de minas navales.

Así lo ha comunicado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado, en el que ha explicado que los objetivos de la operación son "contribuir a la protección de rutas marítimas, accesos a puertos y zonas de tránsito crítico" en áreas de interés estratégico, garantizar la seguridad del comercio internacional y, si fuera necesario, acondicionar la zona para operaciones navales "de mayor entidad".

"Con este despliegue, la Armada contribuye a la presencia avanzada de la Alianza en el Mediterráneo, al tiempo que refuerza la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de crisis o tensión", ha resaltado el EMAD.

De esta manera, España demuestra "su firme compromiso con la seguridad común y con las obligaciones asumidas" en la OTAN, al adherirse a una de las operaciones dedicadas a "prevenir conflictos y garantizar la seguridad marítima".

PRESENCIA CONSTANTE Y RESPUESTAS ÁGILES

En las Fuerzas Navales Permanentes de la Alianza Atlántica existen cuatro tipos de buques listos para actuar rápidamente, dos de los cuales están formados por fragatas y buques de combates especializados en la vigilancia y presencia, mientras que los dos restantes son cazaminas especializados en la localización y neutralización de dichas amenazas.

Estos grupos son parte de las fuerzas de respuesta que se pueden activar con rapidez ante una crisis y por los que la OTAN puede reaccionar con agilidad si la situación lo exige.