El CNI aboga por "poner distancia" y "no ser excesivamente ilusos" en las alianzas con otros países

El presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez, el delgado de la Agencia Española Espacial, Juan Carlos Sánchez, y el secretario general del CNI, Luis García, en la Jornada Seguridad y Defensa 'Innovación y visión estratégica', a 5 de mayo de 2026, en Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Luis García Torán, ha abogado por "poner distancia" y "no ser excesivamente ilusos" respecto a las alianzas con otros países o estados, en el marco del contexto internacional actual.

"Creo que las alianzas evolucionan y lo que no podemos es ser excesivamente ilusos", ha señalado este martes durante su intervención en la inauguración de la 'II Jornada de Seguridad y Defensa Global: innovación y visión estratégica', organizada por Europa Press, junto al director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, y el presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez.

Así se ha expresado al ser preguntado por cómo el CNI intenta anticipar situaciones en las que estados considerados teóricamente aliados se pueden convertir en amenazas. Ante ello, García ha explicado que, desde el servicio de inteligencia oficial español tratan de determinar tendencias en momentos concretos.

"Si vemos que una determinada tendencia puede entrar en colisión con un interés español en algún ámbito, lógicamente lo reportamos al Gobierno", ha detallado, argumentando que, en su opinión, "conviene poner un poquito más de distancia" y "ver exactamente cuáles son las políticas de largo recorrido que se pueden desarrollar por parte de aliados".

Así las cosas, ha asegurado que los países, los estados y las organizaciones "irán evolucionando" y, en ese proceso, se alcanzarán "nuevas colaboraciones de otras características"; si bien ha precisado que "todavía" no ha visto que "un aliado se convierta en un adversario".

"ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS ATACADOS DE TODO EL MUNDO"

Al hilo, cuestionado también por cuáles son las principales amenazas para España, ha respondido que, desde el CNI, consideran que la más importante es la denominada "amenaza híbrida", desgranando que el ámbito del ciberespacio adquiere especial relevancia. "España es uno de los países más atacados de todo el mundo", ha alertado.

García ha avisado que se han democratizado las capacidades dentro del ámbito de las amenazas cibernéticas, alegando que "antes, para hacer un ataque ciberpotente, hacía falta tener unas capacidades notables y una posibilidad de denegación plausible". Así, ha aseverado que dicha democratización "ha facilitado que cada vez los ataques vengan de más actores estatales y no estatales".

En este sentido, ha defendido el "esfuerzo notable" que está dedicando el CNI a identificar dichos actores y, posteriormente, proponer públicamente las razones por las que piensan que pueden haber intentado atacar o están atacando una serie de capacidades. "Pensamos que la actividad cibernética quizás es el principal problema", ha abundado.

TERRORISMO Y MIGRACIÓN IRREGULAR

"Otro de los ámbitos que no nos podemos olvidar es el terrorismo y una derivada suya, que es la radicalización islamista", ha proseguido, advirtiendo que, aunque en España parezca que se ha olvidado el terrorismo, se trata de "una percepción absolutamente falsa de seguridad".

Por último, ha mencionado la inmigración ilegal como la última de las amenazas principales a las que se enfrenta España. "Una de las palancas que tienen algunos países es intentar favorecer en un momento determinado una estabilidad en una región para favorecer que haya una inmigración irregular muy importante", ha trasladado.

"La presencia de actores extranjeros que intentan utilizar la situación que hay en esas comunidades como un elemento más de palanca sobre el sur de Europa y el sur de la OTAN, es nuestra principal preocupación", ha esgrimido.

"EN LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA, LAS RELACIONES SE MANTIENEN"

En referencia a cómo ha cambiado la forma de entender la defensa desde el punto de vista de la inteligencia, García ha afirmado que en el CNI han tenido que modificar la forma de enfrentar y participar en esta industria, dentro de la cual ha resaltado el factor de la competencia. "No entre grandes potencias, sino competencia por dominar la narrativa o por acceso a las grandes cadenas de suministros y a las tecnologías disruptivas", ha desglosado.

"Tenemos que cambiar la forma en la cual trabajábamos antes. Somos un centro nacional de inteligencia, necesitamos tener de forma secreta una buena parte de la actividad que desarrollamos, nadie va ni a revelar fuentes ni a revelar operaciones, pero sí que es necesario el compartimiento", ha indicado.

"Aunque haya diferentes opciones o posiciones en el ámbito político, en el ámbito de los servicios de inteligencia las relaciones se mantienen", ha celebrado.

CAMBIAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Asimismo, ha enfatizado la apuesta del CNI por adaptarse a las nuevas tecnologías modificando los procesos de reclutamiento y formación de personal, así como los perfiles: "Antes eran unos perfiles humanísticos en un determinado ámbito y muy tecnológicos en otro, ahora tenemos que hacer una mezcla entre ambos mundos para intentar sacar el máximo rendimiento".

Con todo, ha concluido que también es importante evolucionar en los procedimientos puesto que una de las amenazas para cualquier servicio de inteligencia es "tener ese componente clandestino cuando se trabaja en el exterior" para "controlar la actividad en aquellos países que pueden ser objetivo de la actividad del centro", tales como el pasaporte social, el reconocimiento facial y de voz o el paso de fronteras, entre otros.