El Congreso vota una iniciativa de ERC para que el Gobierno investigue y remedie malos tratos en la 'mili'

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso debate y vota este jueves una iniciativa de ERC para que el Gobierno admita, investigue y repare los casos de malos tratos, vejaciones y acoso registrados en cuarteles durante el servicio militar obligatorio por "miles de jóvenes" en las décadas de los ochenta y los noventa.

En una proposición no de ley, ERC se apoya en el documental 'Et faran un home', que sacó a la luz que "muchos reclutas sufrieron vejaciones, malos tratos y agresiones en un entorno que debería garantizar su seguridad y bienestar".

El documental y la investigación también expone que los comandantes militares, "en muchos casos, incitaban y eran cómplices de estos abusos" y revela "un patrón de impunidad y negligencia institucional por parte de las autoridades militares y civiles", según denuncia ERC en su iniciativa, recogida Europa Press.

SUICIDIOS DOCUMENTADOS

ERC indica que cálculos del Ministerio de Defensa muestran que, de 1983 a 2001, hubo más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas, pero aventura que "con toda probabilidad las cifras reales serían mucho mayores si se tuvieran en cuenta las muertes en extrañas circunstancias".

"Durante los años ochenta y noventa, los mandos militares, para evitar posteriores investigaciones, hacían constar en los certificados de defunción que la muerte se había producido por un hecho accidental", explica el partido nacionalista catalán. "Varias familias, a raíz de la investigación del documental, han sabido que el fallecimiento fue un suicidio propiciado por los abusos y vejaciones sufridos durante su estancia en los cuarteles militares", afirma ERC.

La formación catalana incide en que los casos documentados y los "pocos datos" del Ministerio de Defensa "no representan casos aislados", sino que son "parte de una dinámica estructural que ha perdurado a lo largo del tiempo, sin que ninguna autoridad competente haya asumido responsabilidades".

"Estos episodios representan un fracaso colectivo que merece una revisión exhaustiva y una reparación moral, simbólica y económica hacia las víctimas", considera ERC.

IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES

Por todo ello, reclama investigar de forma "exhaustiva e independiente" los casos de malos tratos, asegurando la protección de las víctimas, testigos y familiares; y quiere instar al Gobierno a reconocer públicamente los casos investigados y probados, identificar a los responsables de los estamentos políticos y militares implicados y depurar las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que corresponda.

Hecho esto, ERC pide mecanismos de reparación moral y económica para las víctimas, que incluyan el acceso a asistencia jurídica gratuita y asistencia psicológica para las víctimas y sus familiares.