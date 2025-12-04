A Coruña acogerá en febrero la tercera cumbre sobre el uso responsable de la IA en el ámbito militar

IA, inteligencia artificial - ISTOCK

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

A Coruña acogerá los próximos 4 y 5 de febrero la tercera cumbre mundial de Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar (REAIM) organizada por los Ministerios de Exteriores y Defensa, junto con el ayuntamiento coruñés, en coordinación con los gobiernos de Países Bajos y de la República de Corea.

Según ha informado Exteriores en un comunicado, a la cita se invitará a ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como representantes de gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, sector industrial, mundo académico y sociedad civil, quienes podrán hacer propuestas de actividades para realizar durante la cumbre hasta el día 14 de diciembre.

Para su preparación, España trabajará a partir de los avances alcanzados por los anteriores países anfitriones, reflejados en 'Call to Action' (llamamiento a la acción) y 'Blueprint for Action' (plan de acción), acordados tras las cumbres de La Haya y Seúl.

La cumbre "se desarrollará en un momento en el que la inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una realidad cada vez más presente en todos los aspectos de la actividad humana, con especial relevancia en el ámbito militar", ha subrayado Exteriores.

El objetivo de la cita, en línea con el compromiso de España "con los esfuerzos internacionales por el uso responsable de esta tecnología", será "avanzar hacia medidas realistas, concretas y progresivas que permitan hacer operativos los principios del uso responsable de la inteligencia artificial en el entorno militar", ha precisado el Ministerio.

La iniciativa REAIM (Responsible Artificial Intelligence in the Military domain), es el principal proceso internacional que promueve el intercambio de ideas entre gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, el sector industrial, la universidad y la sociedad civil, lo que contribuye al avance en la identificación de principios para un uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar.

AVANCES Y UN USO MÁS GENERALIZADO

Desde la primera cumbre REAIM, celebrada en La Haya en febrero de 2023, se han producido avances tecnológicos significativos y un uso cada vez más generalizado de la inteligencia artificial en el campo de batalla.

En la actualidad, cada vez más Estados están desarrollando directrices y principios nacionales para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar con el fin de afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología.

La organización de la cumbre REAIM en A Coruña cuenta con la colaboración del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).