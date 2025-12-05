Defensa condecora a la UME por su labor en la dana y elogia su trabajo durante los incendios forestales

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el acto de imposición de condecoraciones, en el Cuartel General del Ejército de Tierra, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho entrega de la medalla conmemorativa de las operaciones con motivo de la dana 2024 al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, así como la Cruz al Merito Militar al personal que participó en las operaciones durante la catástrofe.

En concreto, la ministra ha entregado el reconocimiento al teniente general por su labor como jefe de operaciones de la unidad durante las inundaciones del año pasado, en un acto en el que ha aprovechado para destacar también la actividad de la unidad durante los incendios forestales de este verano.

En el acto de entrega de condecoraciones, que ha tenido lugar en el Cuartel General de Ejército de Tierra, Robles ha puesto en valor la labor de la unidad, destacando su trabajo al "poner en riesgo sus vidas" y celebrando las que salvaron durante la tragedia de la dana.

"Desde el primer momento que hubo conocimiento de las inundaciones, la UME se dirigió allí, poniendo riesgos subidas, con una magnitud de agua que hicieron que algunos tuvieran que actuar, subidos a grúas, porque era imposible llegar", ha alabado la ministra durante su discurso, destacando la labor que hicieron los militares salvando vidas "desde el primer momento".

En este sentido, la ministra ha subrayado la "decisión heroica" que la unidad tuvo que tomar durante la campaña de incendios y que "gracias a esta, se pudo salvar la vida de 160 niños". "Una decisión muy difícil", ha añadido.

En el acto también ha intervenido el propio jefe de la UME, que ha destacado la labor de la unidad durante la dana de Valencia en 2024 y durante la temporada de incendios de este verano. "Sois ejemplo de los mejor de las Fuerzas Armadas y me atrevo a decir que sois lo mejor de toda la sociedad española", ha afirmado.

CRUCES AL MÉRITO PARA LA UME

A continuación, se han entregado la medallas de la Cruz al Merito Militar con distintivo amarillo, la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo y la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, que premian el riesgo y las acciones durante el servicio.

Los premiados a la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo han sido el capitán Omar Queipo, el brigada Francisco Manuel del Castillo, el cabo primero Guillermo Palacios, el cabo Raúl Rodríguez y cabo don José Manuel Martínez.

En el caso de la condecoración con distintivo blanco, los galardonados han sido el teniente Jorge Cormanearejos, el brigada José Manuel Hernández, el cabo Daniel Baizán López, el cabo Adrían Ayucar, el cabo Daniel Santos, el Cabo Carlos García y, por último, el Soldado Daniel Antonio Mosquera.

Asimismo, la Cruz del Mérito Aeronáutico ha sido entregada al Cabo Oscar Chulvi Mañez, el único que ha vestido el uniforme azul durante el acto.

En total, más de 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas participaron en el despliegue por la dana, la operación más grande puesta en marcha en España en tiempos de paz. En su pico, llegaron a ser 8.600 efectivos desplegados en un solo día.