Defensa oferta más de 4.500 plazas de tropa y marinería para el primer ciclo de la convocatoria de 2026

Archivo - Un soldado de la Legión participa en una maniobra en las inmediaciones del recinto del Campamento de Ronda, Málaga, Andalucía, (España), a 7 de octubre de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución por la que se aprueba el inicio del primer ciclo de selección de 2026 para el ingreso en los centros docentes militares de formación en las escalas de tropa y marinería, un total de 4.527 vacantes.

Se trata de 85 plazas más respecto a las ofertadas en el primer ciclo de la convocatoria de 2025, y se distribuyen en 3.204 para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio. Entre el conjunto de plazas publicadas, 50 de ellas incorporan un baremo específico para los deportistas de alto nivel.

La solicitud de cita previa para participar en las pruebas de acceso deberá tramitarse a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa. Se puede solicitar cita previa desde el 9 de enero hasta el 22 de febrero. En este primer ciclo, la incorporación de los aspirantes seleccionados a los centros docentes militares de formación está prevista para el 4 de mayo.

El segundo ciclo de selección se iniciará en junio con la publicación de las plazas ofertadas, que se expondrán públicamente en las Subdelegaciones de Defensa y en la página web del Ministerio, según ha informado el departamento que dirige Margarita Robles en un comunicado.