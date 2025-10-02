Defensa se reúne con los mandos de la Guardia Militar de Fronteras de Ucrania para coordinar el apoyo español

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante un diálogo, en el Cercle d'Economia, a 1 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido una reunión por videoconferencia este jueves con los Altos Mandos Militares del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania para actualizar las "necesidades" operativas y coordinar el apoyo español específico para esta fuerza.

Durante su intervención --según ha trasladado el Ministerio en un comunicado-- Robles ha reiterado que España tiene el objetivo de que su apoyo sea "práctico, útil y a tiempo", y se centre en las capacidades más demandadas por la Guardia de Fronteras.

En este marco, la ministra ha confirmado la reciente entrega de sistemas de defensa contra-carro, y los próximos envíos de munición de diversos calibres, así como de equipos de visión nocturna y de vehículos tácticos. Todo ello acompañado de la documentación y el soporte técnico "necesarios para su rápida puesta en servicio". Durante la conversación, Robles y los mandos ucranianos han intercambiado también ideas para mejorar el apoyo en asistencia sanitaria y hospitalaria militar.

La ministra ha subrayado la "especial" naturaleza de la misión de la Guardia Militar de Fronteras, que integra funciones de apoyo militar en primera línea con asistencia y cercanía a la población civil, y ha reafirmado "el compromiso firme de España con la defensa de Ucrania y la protección de sus ciudadanos".

Por su parte, el teniente general, jefe del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, ha agradecido a la ministra "la atención constante y su disposición para atender con prontitud las necesidades trasladadas".