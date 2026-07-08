Defensa ve que la UE no logrará autonomía hasta que los Estados prioricen la cohesión, y pide superar escollos políticos

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Critica la disparidad en las culturas de defensa de los países de la UE para la toma de decisiones

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 8 (EUROPA PRESS)

El jefe de la División de Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor (EMACON), general de división del Ejército de Tierra Carlos Javier Frías Sánchez, ha asegurado que la Unión Europea no alcanzará la autonomía estratégica ni un sistema común en materia de defensa si no prevalece la cohesión entre los Estados miembros.

Así se ha pronunciado durante una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial sobre el "imperativo de la defensa en Europa", en el que ha asegurado que en Europa hay países con grandes diferencias en cultura defensiva, lo que dificulta la colaboración y la toma de decisiones estratégicas.

El general del EMACON ha aseverado que "hay países que han sido imperios y tienen dimensión internacional" y otros a nivel regional que solo han tenido la frontera con Rusia como "problema estratégico".

En el plano industrial ha dicho que "todos los países piensan en la creación de empleo" y que por eso "no van a ceder concesiones industriales". "Son temas que hay que abordar antes de una defensa común. Y son temas políticos", ha sostenido.

¿CONFIANZA EN LA OTAN?

Por otro lado, Frías ha planteado si la Unión Europea debería "confiar su defensa" en la OTAN, que es un instrumento sobre el que no tiene "control" total, habida cuenta de que la integran Estados que no pertenecen al bloque y que pueden vetar decisiones en la práctica, como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido.

En esta línea, ha apuntado que los sistemas de decisión colaborativos necesitarían en Europa una capacidad de respuesta de 13 minutos, que es lo que tardaría en alcanzar un misil ruso la ciudad de Berlín; 17 a París tardaría 17 y 33 a Estados Unidos. "Si alguien decide que Europa tiene que tener capacidad nuclear y militar", tiene que tomar la decisión en 13 minutos.

RIESGO PARA EUROPA: ALIANZAS TRUMP CON CHINA

Carlos Javier Frías ha asegurado que "el riesgo para Europa" es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, teja alianzas con China y Rusia, las otras dos potencias nucleares, antes de que vaya "al choque" con ellas.

Aún así, asume que el mandatario estadounidense ha llevado a cabo una "sucesión de decisiones que van totalmente en contra" de alcanzar dichos acuerdos. Con todo, Frías ha aseverado que "ahora hay muchos mas instrumentos de poder" que hacen "que la diplomacia tenga más margen".