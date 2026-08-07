Dos fragatas de la Armada ya operan en la bahía sur de Ceuta

Archivo - Fragata Santa María- ARMADA ESPAÑOLA - Archivo

CEUTA , 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Armada ha reforzado su despliegue en Ceuta con la llegada de las fragatas Santa María y Navarra, que ya operan en la bahía sur de la ciudad como parte del dispositivo extraordinario activado por el Ministerio de Defensa para hacer frente a la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva registrada la pasada semana.

Las dos embarcaciones se suman al Buque de Acción Marítima (BAM) Rayo, desplegado el pasado lunes, y al buque de apoyo logístico que ha atracado este jueves en el puerto ceutí para reforzar las capacidades de las unidades militares destinadas en la ciudad autónoma.

El nuevo despliegue tiene como objetivo incrementar la vigilancia del entorno marítimo de Ceuta y respaldar a los efectivos de la Comandancia General (COMGECEU), cuya carga operativa se ha intensificado durante los últimos días como consecuencia de la presión migratoria.

La llegada de nuevos medios navales se produce después de que la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) reclamara públicamente al Ministerio de Defensa el envío de refuerzos de personal y capacidades logísticas para aliviar la presión que soportan las unidades desplegadas en Ceuta.

El presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, ha valorado positivamente el refuerzo anunciado por Defensa, aunque ha insistido en la necesidad de garantizar los relevos del personal militar.

"Nos alegramos muchísimo de que Defensa haga este despliegue para dar protección a la ciudad autónoma de Ceuta", ha señalado Gómez. "Los militares no somos robots ni máquinas; necesitamos descansar, alimentarnos y, sobre todo, necesitamos relevos de personal que ayuden a mantener la moral alta y el nivel de exigencia que requiere una crisis sin precedentes en España", ha advertido.

La llegada de las fragatas coincide además con la petición formulada este mismo jueves por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que ha reclamado al Ministerio de Defensa reforzar la capacidad operativa de las unidades destinadas en Ceuta ante la posibilidad de que se produzca un nuevo intento de entrada masiva de migrantes.

La organización ha expresado su preocupación por las informaciones que apuntan a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) considera creíble la convocatoria difundida en redes sociales para un nuevo cruce de la frontera previsto para el 15 de agosto, aunque no descarta que pueda producirse con anterioridad.