La Armada recibe la primera unidad del Sead 23, el dron marítimo de patrullaje fabricado por Zelenza

Archivo - Imagen del dron naval desarrollado por Zelenza para la Armada de España - ZELENZA - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Armada española ha recibido esta semana la primera unidad del Sead 23, un dron marítimo de superficie fabricado por la firma tecnológica Zelenza a través de su filial Seadrone y desarrollado con fines de apoyo a labores de patrulla, escolta, localización y seguimiento de objetivos, reconocimiento de litoral y levantamiento de lecho marino, según ha informado la compañía.

El mencionado dron naval tiene 7 metros de eslora, 2,3 metros de manga y 0,57 metros de calado, está construido en fibra de vidrio y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 36 nudos gracias a su motor diésel de 320 caballos (CV).

Además, puede llegar a tener una autonomía de hasta una semana a una velocidad de 4 nudos y su capacidad de carga alcanza los 600 kilos.

"Su diseño modular le permite integrar cámaras ópticas e infrarrojas de alta calidad, espectrómetros de masas, detectores de señales de radiofrecuencia (RF), inhibidores para guerra electrónica y estaciones de armas remotas, así como lanzar torpedos ligeros, minas o munición merodeadora --conocidos también como drones kamikaze-- 'Milvus', de fabricación propia, con cabezas rompedoras y desplegar sonares y robots submarinos (ROV)", ha añadido Zelenza.

La empresa ha resaltado que este dron ofrecerá a la Armada una "ventaja táctica significativa" al asumir misiones de todo tipo y disminuir el riesgo para el personal.

"Una de sus aplicaciones más destacadas es en operaciones anfibias de la Infantería de Marina, donde puede realizar labores de reconocimiento y batimetría inmediata en zonas de desembarco, eliminando el riesgo que actualmente corre el personal embarcado. Además, en misiones de lucha contra minas, puede actuar como plataforma para remolcar sonares o vehículos submarinos que identifiquen y neutralicen amenazas a larga distancia sin exponer a los buques de guerra de minas tripulados", ha agregado la empresa.

El Sead 23 también reforzará las capacidades de vigilancia y seguridad marítima en puntos estratégicos de las costas españolas, como el Estrecho de Gibraltar.

Sobre ello, Zelenza ha apuntado que el dron incorpora capacidad de permanencia y sensores, por lo que actúa como "ojos y oídos" más allá de la línea de vista para proteger infraestructuras críticas, cables submarinos y controlar el tráfico marítimo.

"En escenarios de antipiratería, el dron permite proyectar presencia mediante megafonía específica para disuadir de ataques o utilizar su armamento embarcado como elemento de respuesta, evitando el despliegue de medios humanos en situaciones de alto riesgo", ha explicado la compañía.

