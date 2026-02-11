El Ejército del Aire realiza pruebas nocturnas con combustible sostenible en un Eurofighter en la base de Torrejón

Pruebas con combustible sostenible en un Eurofighter en la Base Aérea de Torrejón - EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio está realizando esta semana pruebas nocturnas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para verificar si el uso de Combustible Sostenible de Aviación (SAF) reduce la emisión de infrarrojos frente al combustible convencional en un avión Eurofighter y cumple con los propósitos medioambientales.

Las pruebas, que se enmarcan en el Proyecto de Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente (Bacsi) y están impulsadas desde 2020 por el Ejército del Aire y del Espacio, pretenden integrar tecnologías avanzadas y sostenibles, combinando energías limpias y digitalización de las operaciones.

Según el Ministerio de Defensa, los ensayos deben realizarse en horario nocturno y al aire libre para evitar la radiación solar y garantizar la fiabilidad de las mediciones. Estas circunstancias, unidas a determinadas condiciones meteorológicas, pueden provocar que el ruido generado durante las pruebas sea perceptible desde algunos núcleos de población limítrofes.

PROGRAMA BACSI

Este proyecto tiene como uno de los ejes principales en la evaluación del uso de SAF en sistemas de propulsión aérea. Desde las primeras pruebas, realizadas en 2022 con mezclas de biojet, el programa BACSI ha avanzado en la transición hacia un modelo más eficiente y menos dependiente de los combustibles fósiles.

Asimismo, en mayo de 2023 se presentaron los primeros resultados de los ensayos con SAF en aeronaves militares durante la feria Feindef. Posteriormente, en septiembre de 2024, el Ejército del Aire y del Espacio realizó los primeros vuelos supersónicos con SAF en aviones Eurofighter y F-18, utilizando combustible producido en España por Repsol y mezclado en un 30 por ciento con combustible convencional.

Estos vuelos permitieron confirmar que las capacidades operativas se mantienen mientras se reduce la dependencia de combustibles fósiles. Desde finales del pasado año, una modificación en la normativa de uso de combustibles sostenibles de aviación autoriza su utilización en esas proporciones, lo que aporta ventajas en misiones de interoperatividad con fuerzas aliadas y amigas.

En el caso concreto de las pruebas que se desarrollan esta semana en Torrejón, el Ejército del Aire y del Espacio trabaja en colaboración con la empresa ITP Aero y la Universidad Politécnica de Madrid. Para ello, se ha dispuesto de un Eurofighter en tierra y el proceso se ha estructurado en tres fases.

La primera ha consistido en la puesta a punto del sistema de medición; la segunda, en la caracterización del combustible convencional JP8; y la tercera, actualmente en desarrollo, en la caracterización del SAF para comparar su comportamiento.

Con estas pruebas, el Ejército del Aire y del Espacio se sitúa, según ha subrayado el Ministerio de Defensa, a la vanguardia de la investigación y experimentación en el uso de combustibles sostenibles, en línea con el compromiso adquirido con la Unión Europea para su progresiva implantación en los vuelos de sus aeronaves.