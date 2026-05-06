España acoge a los jefes de las marinas europeas para analizar el dominio marítimo y regiones "clave"

1084362.1.260.149.20260506073454 Archivo - Entrada del Cuartel General de la Armada, a 1 de abril de 2023, en Madrid, (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

España acoge desde este miércoles una nueva edición del Encuentro de Jefes de las Marinas Europeas (CHENS'26, por sus siglas en inglés), que en esta ocasión reúne a 35 máximos responsables navales, representantes de países aliados y organizaciones internacionales para analizar la evolución del dominio marítimo y regiones "clave", como el Báltico, el mar Negro y el mar Rojo, entre otras.

La reunión, de carácter anual y que concluirá el jueves, servirá para que los participantes compartan análisis también sobre el comercio, la energía y la estabilidad global, identifiquen riesgos comunes y refuercen los mecanismos de cooperación entre marinas.

Actualmente, más del 80% del comercio mundial depende del transporte marítimo; entre el 95% y el 99% de los datos de Internet a nivel mundial se transmite a través de cables submarinos de fibra óptica; prácticamente la mitad de los vehículos que utilizamos son importados vía marítima; y puertos e infraestructuras esenciales hacen posible desde las comunicaciones digitales hasta el suministro energético.

Esta dependencia convierte la seguridad marítima en un factor directo de estabilidad económica y bienestar ciudadano, y cualquier alteración en este entorno tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana, ha destacado la Armada en un comunicado, donde ejemplifica con los ataques a buques mercantes en regiones como el mar Rojo y la competencia estratégica en zonas como el Ártico.

LA COORDINACIÓN, VITAL

"Nos reunimos en un contexto de especial significado estratégico, en el que los desafíos al orden internacional exigen una respuesta coordinada, basada en la cooperación", ha resaltado el jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro. "La coordinación entre organizaciones y naciones es más importante que nunca para salvaguardar la libertad de navegación, defender el Derecho Internacional y preservar la paz en la mar", ha agregado, según la Armada.

El programa del CHENS'26 se articula en torno a sesiones de trabajo y los debates están moderados por mandos de la Armada, donde ponentes de primer nivel, con amplia experiencia en operaciones de la OTAN y de la Unión Europea, así como en planificación estratégica y conducción de fuerzas navales, comparten lecciones aprendidas, analizan tendencias y avanzan en una visión común sobre el empleo del poder naval en un entorno multidominio.

Más allá de los contenidos, el encuentro refuerza las relaciones personales entre los responsables navales, un factor "esencial" para la eficacia de la cooperación en escenarios reales. "Sólo a través del entendimiento y la cooperación podremos afrontar eficazmente los desafíos del presente y del futuro", zanja el almirante general Piñeiro.