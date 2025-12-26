España ha formado al 10% de los militares ucranianos instruidos en la misión de asistencia militar a Ucrania de la UE

Un militar ucraniano es instruido en operaciones militares en terreno urbano en el marco de la misión de la UE de asistencia militar a Ucrania (EUMAM UA). - EMAD

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

España ha instruido al 10% de los más de 8.500 militares formados en el marco de la misión de la Unión Europea de Asistencia Militar a Ucrania (EUMAM UA) en los más de tres años desde que se inició, en octubre de 2022 a raíz de la guerra de Rusia.

Este año se han impartido, por primera vez, los módulos de instrucción en medicina hiperbárica, operaciones de interdicción marítima, planeamiento táctico de operaciones especiales, manejo de municiones con seguridad o empleo del dron Black Hornet.

Los nuevos condicionantes del conflicto, unidos a un nivel de instrucción del militar ucraniano más elevado, han repercutido en la necesidad de una instrucción más especializada que a desde el conocimiento de plataformas específicas y su mantenimiento hasta el fomento y desarrollo del liderazgo.

Además, se han reforzado los módulos de 'train the trainers' (entrena a los que entrenan) cuyo objetivo es dotarles de las aptitudes suficientes para que sea la propia Ucrania la que asuma y proporcione formación a su personal.

El jefe del Toledo Training Coordination Center (TTCC), el general de brigada Francisco Javier Calero Perea, ha destacado que 2025 ha sido para la misión europea "un año de adaptación" porque buscar estar "siempre en línea con los requerimientos transmitidos por Ucrania y sus militares".

MÓDULOS MÁS ESPECÍFICOS

"De hecho, toda la formación impartida en España se planea siempre en estrecha coordinación con el país en cuestión", ha agregado. "Esta adaptación se ha traducido en una disminución progresiva en los módulos de instrucción básica, desde mediados del año, mientras que se ha incrementado el número de módulos de naturaleza más específica y técnica", ha continuado.

Un militar ucraniano, participante en uno de los cursos, señala que "la organización es excelente, tanto en los módulos teóricos como en las prácticas, que estuvieron cuidadosamente estructuradas y se desarrollaron con gran profesionalidad", según ha recogido el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado. "Ha sido una buena oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos sobre su uso operativo", ha añadido.

En cuanto al futuro de la EUMAM UA, el general Calero cree que 2026 mantendrá una "línea continuista", con el esfuerzo principal focalizado en un adiestramiento específico y técnico, "pero sin olvidar que la instrucción básica de personal ucraniano vuelva a tomar forma y entidad". "Estaremos preparados, con la mente abierta, para afrontar con flexibilidad y eficacia los cambios que se pudieran producir, y así dar la solución que se precise a las necesidades que sigan surgiendo", ha explicado.