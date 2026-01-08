La fragata 'Almirante Juan de Borbón' se pone al frente de la misión OTAN en aguas del norte de Europa

La fragata 'Almirante Juan de Borbón' navegando. - ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (EMAD)

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fragata 'Almirante Juan de Borbón' parte este jueves desde el Arsenal Militar de Ferrol para liderar la Agrupación Naval Permanente nº1 de la OTAN (SNMG-1), que opera principalmente en aguas del norte de Europa y tiene como objetivos la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el incremento de la interoperabilidad entre Armadas aliadas.

Durante los próximos cuatro meses, el Estado Mayor a cargo de la Agrupación, compuesto en su mayoría por integrantes españoles comandados por el contraalmirante español Joaquín Ruiz Escagedo, dará sus órdenes a bordo de la fragata. El relevo y la toma de mando por parte de España se llevará a cabo en el puerto de Den Helder (Países Bajos), aunque el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) no ha concretado la fecha.

Además de la dotación del buque, la fragata cuenta a bordo con una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) de la 10ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, conformada por un helicóptero SH60B, pilotos y personal de mantenimiento de la aeronave; un equipo operativo de seguridad de infantería de Marina del Tercio de Levante y cuenta con personal comisionado, entre los que figuran u médico y un controlador de aeronaves en la mar.

UNA "INTENSA" PREPARACIÓN

Este despliegue culmina un "intenso" período de preparación y adiestramiento, durante el cual la fragata alcanzó su calificación operativa, según ha recogido el EMAD en un comunicado.

La fragata 'Almirante Juan de Borbón', que lleva el nombre del abuelo del Rey Felipe VI, es la segunda de la clase 'Álvaro de Bazán' (F-100) y forma parte de la 31ª Escuadrilla de Superficie. El buque es un escolta multipropósito, siendo uno de los más avanzados de Europa debido a sus capacidades de vanguardia.

Su sistema de combate AEGIS hace que su punto fuerte sea la guerra antiaérea, ya que es capaz de defender una fuerza naval frente a diversas amenazas, ya sean aéreas, de superficie o submarinas, en escenarios de alta, media y baja intensidad. Además, puede hacer frente a otro tipo de misiones, como son la gestión y prevención de crisis, operaciones de ayuda humanitaria y embargo naval.