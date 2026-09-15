El Gobierno adquiere un sistema de simulación para la Flotilla de Aeronaves en la Base de Rota por 13 millones

Archivo - Un parche de la Flotilla de Aeronaves de la Armada - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado este martes la adquisición de un sistema de simulación para la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada para su instalación en la Base Naval de Rota, así como la actualización de los medios de simulación ya existentes para el helicóptero ligero H135, todo ello por valor de 13 millones de euros.

Este contrato complementará la inversión que ya realizó el Gobierno con la adquisición de los medios de simulación de la fase I en apoyo a los helicópteros H135, objeto principal del programa, y que "no resultó suficiente para atender todas las necesidades de los medios de simulación en apoyo a la flota de helicópteros H135 de las FAS", según se recoge en las referencias del Consejo de Ministro celebrado este martes.

El contrato tendrá un valor estimado de 13.000.000 euros y una duración de cuatro años, hasta el 30 de noviembre de 2030.

DOS SISTEMAS DE INTERCEPTACIÓN AÉREA AUTÓNOMA TIPO "DRON CONTRA DRON"

Por otro lado, el Gobierno ha dado luz verde al acuerdo para la contratación por parte de la Armada del suministro de dos sistemas completos de interceptación aérea autónoma C-UAS de tipo "dron-contra-dron" (hard-kill) para las fragatas clase "Santa María".

Estas fragatas participarán desde el mes de septiembre en la Operación Atalanta de la Unión Europea en el mantenimiento de la seguridad marítima y la lucha contra la piratería en el Océano Indico.

El importe total de las actuaciones contratadas es de 1.150.000 euros.

FLOTA HELICOPTEROS NH90

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la celebración del Acuerdo Marco de suministro y reparación de componentes para la flota de helicópteros NH-90, en servicio en los Ejércitos y la Armada, "necesarios para garantizar su operatividad eficiente y para facilitar la entrada en servicio de unidades en fase de producción".

Según expone Defensa en las refrencias, este acuerdo permitirá "generar las horas de vuelo requeridas, tanto para la instrucción y adiestramiento de las tripulaciones como para su empleo operativo".

La duración del acuerdo es de dos años, con posibilidad de prórroga durante dos años más, y tiene un valor estimado de 98.000.000 euros.

El Consejo de Ministros también ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco de suministro de repuestos de los sistemas operativos en distintas Plataformas Navales, que tendrá un valor estimado de 17.200.000 euros y una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más

Este suministro es necesario para garantizar la operatividad, máxima eficacia y fiabilidad de los equipos y sistemas electrónicos instalados en las plataformas de la Armada.