El Gobierno aprueba 118 millones para el mantenimiento de los 'Falcon' y de otras aeronaves oficiales

Archivo - Avión Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española en la base aérea de San Javier. Academia General del Aire (AGA) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la celebración del acuerdo marco para el mantenimiento de los aviones modelos T.18 (Falcon 900), T.22 (Airbus 310) y T.20 (Cessna Citation V) del Ejército del Aire por un valor estimado de 118.600.000 euros y una duración de cuatro años.

La prórroga del actual acuerdo marco finaliza en septiembre de 2026, por lo que se hace necesaria la adjudicación de uno nuevo para "asegurar la continuidad del soporte de mantenimiento de las flotas y para garantizar el abastecimiento de material para las mismas", según ha informado el Gobierno a través de las referencias del Consejo.