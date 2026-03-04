Gobierno defiende que detonadores y explosivos exportados a Irán en 2024 no se usaron en la represión de las protestas

Archivo - Manifestante porta pancarta con lema 'Free Iran. Digital blackout Iran' durante la manifestación contra la represión en Irán, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha sostenido este miércoles que el material de doble uso exportado a Irán en 2024, entre el que figuran detonadores y explosivos, no se usó en la represión de las protestas.

España vendió a Irán detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y 'software' de control por valor de 1.331.289 euros en 2024, según consta en el 'Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso' de 2024. Además, se le denegaron tres licencias de juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos.

Según datos correspondientes al primer semestre de 2025, se exportó material a ese país de Oriente Próximo por valor de 200.000 euros, pero el informe no concreta de qué material de doble uso se trató. Ese año no hubo denegaciones.

La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), la autoridad competente en la materia, deniega las autorizaciones en aquellos casos en que una posible exportación contravenga la normativa internacional, incluyendo embargos o medidas restrictivas, o presente indicios racionales de un uso de acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial y regional, o que pueda exacerbar tensiones o conflictos, o puedan ser utilizados también de manera contraria al respeto y a la dignidad inherente al ser humano con fines de represión.

En la Comisión de Defensa del Congreso, el diputado del PP Ricardo Tarno ha cifrado que las exportaciones autorizadas de material de doble uso a Irán desde 2019 han reportado a España seis millones de euros y ha preguntado a López Senovilla si "puede garantizar" que ese material no se ha utilizado contra ciudadanos iraníes o contra países terceros.

Irán registró una oleada de protestas a finales de diciembre de 2025 por la crisis económica que desembocó en la exigencia del fin del régimen de Alí Jamenei. Las represión dejó más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras reconocidas por las autoridades iraníes.

ANÁLISIS RIGUROSOS

López Senovilla, que ha recordado que en 2023, 2024 y 2025 España no autorizó exportaciones de material de defensa con destino a Irán, ha hecho hincapié en que el material de doble uso sigue "un riguroso análisis" en el seno de la JIMDDU.

"Caso por caso, de conformidad con la normativa y garantizando que su uso sea la industria civil", ha indicado la secretaria de Estado, insistiendo en que las exportaciones autorizadas a Teherán "cumplen con la normativa internacional y española".

En esta línea, ha incidido en que ciertos destinos comportan "más sensibilidad" y requieren "análisis particularizados" sobre la solicitud, el uso y el usuario final y que todos esos datos son analizados y contrastados con otra información en poder de la JIMDDU y otras bases de datos de denegaciones de otros países de la Unión Europea.

"Somos terriblemente garantistas y tenemos un marco legal muy robusto, que es el que garantiza todo el control de las licencias de exportación y doble uso", ha rematado la secretaria de Estado.