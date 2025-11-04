El Gobierno destina 700 millones a sistemas aéreos y 40 millones a material para el Ejército del Aire y del Espacio

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante la presentación del libro y exposición fotográfica 'Invencibles - XX Aniversario UME', en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a 10 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destinará 700 millones de euros a sistemas aéreos, además de 40 millones a material para aviones del Ejército del Aire y del Espacio.

En concreto, el Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración del contrato de suministro del Sistema de Armas de Nueva Generación del Programa Sistema Integral Aéreo de Última Generación, por un valor estimado de 540 millones de euros.

Según ha trasladado el Ministerio de Defensa, el objeto del contrato es el desarrollo de demostradores tecnológicos y actividades de demostración para la maduración de tecnologías aplicadas al programa Next Generation Weapon System (NGWS), haciendo posible la obtención de capacidades militares futuras de las Fuerzas Armadas (FAS) en el ámbito aeroespacial.

Asimismo, el Consejo ha autorizado la celebración del contrato de suministro del Futuro Sistema Aéreo de Combate del Programa Sistema Integral Aéreo de Última Generación, por un valor estimado de 160 millones de euros.

El propósito de este segundo contrato es el desarrollo del concepto del Future Combat Air System (FCAS) nacional, así como la experimentación del mismo y la identificación de su alcance inicial, lo que permitirá la realización de las futuras operaciones militares desde el ámbito aeroespacial.

Ambos contratos tendrán una vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2031, sin posibilidad de prórroga.

40 MILLONES EN MATERIAL PARA AVIONES F-18

Por último, se ha aprobado la celebración de la primera enmienda del contrato preexistente con el Gobierno de los Estados Unidos para la adquisición de material para los aviones F-18 del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 40 millones de euros.

Tal y como ha precisado el departamento que dirige la ministra Margarita Robles, se precisa la adquisición de dicho material para mantener la operatividad de la flota y garantizar la continuidad del suministro.