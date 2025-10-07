El Gobierno destina casi 120 millones en munición para las Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la ceremonia de puesta a flote del submarino S-82 'Monturiol', segunda unidad de la serie S-80 construida para la Armada, en el Astillero de Navantia, a 3 de octubre de 2025, en Cartagena, Murcia (España). - Martín C. - Europa Press

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministro de munición de cartuchería 12,70 X 99 milímetros, destinada a las unidades de las Fuerzas Armadas, por un valor estimado de 119,78 millones de euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga de dos años.

Según ha trasladado el Ministerio de Defensa, las unidades de las Fuerzas Armadas tienen en dotación armas que emplean munición de dicho calibre, con diferentes configuraciones, y que son empleadas en la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional, y en las diferentes zonas de operaciones donde tienen desplegados contingentes, lo que conlleva un consumo "continuo recurrente" cada año y una reposición "constante".

Así, el departamento que dirige Margarita Robles ha explicado que "es necesario contar con una reserva de munición para reponer anualmente los consumos, con el fin de mantener el stock y dotaciones, así como los niveles exigidos para su empleo en la propia Zona de Operaciones".