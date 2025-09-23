El Gobierno destina más de 121 millones para autobombas, máquinas y camiones de la UME

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destinará más de 121 millones para el suministro de autobombas, máquinas y camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a través de tres acuerdos marco --con una duración de cuatro años desde la formalización-- aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

El primero de ellos, con un valor estimado de 47 millones de euros, está destinado al suministro de autobombas forestales de categoría 3 que, según ha explicado Defensa, son vehículos especializados esenciales para el transporte de agua y equipos de extinción, que facilitan la intervención rápida y efectiva en situaciones de alto riesgo.

"Las autobombas forestales están diseñadas para operar en condiciones extremas y terrenos difíciles, lo que garantiza el acceso seguro de los equipos de emergencia a zonas afectadas por incendios", ha detallado el Ministerio que dirige Margarita Robles. El segundo de ellos, con un valor estimado de 38,14 millones de euros y compuesto por siete lotes, está dirigido al suministro de máquinas de ingenieros.

Tanto la adquisición de las autobombas como la de las máquinas es "una necesidad fundamental para la UME" puesto que "permitirá mejorar significativamente su capacidad operativa y de respuesta ante situaciones de emergencia", cumpliendo así con su misión de "proteger y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos".

En tercer lugar, el Consejo ha aprobado un acuerdo por un valor de 35,98 millones de euros orientado al abastecimiento de camiones de carga todoterreno de cabina simple, para que la UME cuente "con vehículos robustos y versátiles" capaces de operar en "condiciones extremas derivadas de desastres naturales, incendios forestales o inundaciones", garantizando así "una adecuada movilidad en terrenos difíciles".

"La adquisición de una familia de vehículos con variantes y versiones compatibles favorece el mantenimiento, la disponibilidad de repuestos y la intercambiabilidad de componentes, lo que permite reducir los costes operativos", ha argumentado Defensa.