Indra y Santa Bárbara acercan posturas y ultiman la creación de una empresa conjunta para ganar contratos militares

Archivo - Vehículo de combate en Santa Bárbara Sistemas. A 29 de abril de 2026, en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (Andalucía, España). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra y Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, acercan posturas y ultiman la creación de una empresa para ganar contratos militares terrestres.

En concreto, las dos firmas, hasta ahora enfrentadas por la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), negocian crear una 'joint venture' o empresa conjunta con el objetivo de unir fuerzas de cara a conseguir contratos militares terrestres, según información aparecida en prensa.

Esta operación supondría un acercamiento inédito entre las dos empresas, ya que hace apenas una semana Santa Bárbara decidió recurrir ante la Audiencia Nacional (AN) la adjudicación de los mencionados programas de artillería por un valor total de más de 7.000 millones de euros.

Cabe recordar que Santa Bárbara apuró el plazo para seguir con el proceso hasta el último día y alegó que se trataba de un "recurso procedimental". Además, desde la firma reconocían que, paralelamente, se estaban produciendo conversaciones con Indra con el propósito de "unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España".

ACERCAMIENTO ENTRE LAS DOS FIRMAS ENFRENTADAS HASTA AHORA

"Santa Bárbara confía en el resultado de las gestiones que se están realizando", aseguraron, en referencia tanto al procedimiento judicial como a las conversaciones con la multinacional liderada por Ángel Simón. De este modo, la noticia de la creación de una empresa conjunta supondría la culminación de estas conversaciones y acercamientos entre las dos multinacionales.

En este contexto, los analistas de Banco Sabadell siguen recomendando sobreponderar las acciones de Indra. "A falta de conocer la estructura final de la potencial alianza y del reparto de responsabilidades, se trataría de una noticia positiva puesto que reforzaría las capacidades de Indra en el segmento de defensa terrestre y le daría pie a incrementar su cartera de pedidos futura", han explicado.

Por último, los expertos han señalado que "este potencial acuerdo podría poner fin a la disputa judicial abierta por Santa Bárbara".

En este contexto, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha valorado positivamente las negociaciones entre Santa Bárbara Sistemas e Indra para contratos militares, afirmando que estas aproximaciones van "en el buen sentido", ya que "todas las empresas tienen su hueco" en el contexto de la inversión en defensa y seguridad que se está realizando en España.

En unas declaraciones a los medios, Sánchez ha destacado la importancia de la inversión que se está realizando en el sector español de la defensa, señalando que "el 2% del PIB de España es mucha cantidad de financiación".

Ha insistido además en que "hay mucho trabajo que desarrollar, mucha tecnología también que desarrollar" en este ámbito, lo que justifica las negociaciones entre los principales actores del sector.

Sánchez ha cifrado en "unos 30.000 millones de euros" los recursos disponibles para este año en materia de defensa y seguridad, por lo que ha insistido en la necesidad de poner a disposición del sector de defensa y del sector de seguridad "todas aquellas infraestructuras, toda aquella tecnología que ya se tenga".