Interior defiende la vigilancia en fronteras: Inteligencia Artificial que detecta drogas y drones con capacidad autónoma

El Ministerio del Interior ha defendido las mejoras tecnológicas que está acometiendo en la vigilancia de las fronteras, destacando la implementación de la Inteligencia Artificial para la detección de drogas y explosivos, así como "los sistemas antidrón o la vigilancia autónoma con drones en las fronteras exteriores de la Unión Europea".

Las medidas de vigilancia fronteriza las ha repasado la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en su comparecencia este lunes ante la Comisión de Interior en el Senado, donde ha recordado que lo que buscan es "asegurar la convivencia pacífica en todo el territorio".

"Por ello", ha dicho, "es importante controlar los límites de ese territorio que, en nuestro caso, además, son límites de la propia Unión Europea".

En su intervención ante el Senado, la secretaria de Estado de Seguridad ha defendido que la mayoría de las personas que están en situación irregular en España, "lo cual no es un delito", entran regularmente con visados legales por nuestros aeropuertos, y permanecen en España al vencer el periodo de los visados.

SISTEMA ESS DE LA UE EN FRONTERAS

En este sentido, Aina Calvo se ha referido al nuevo Sistema de Entrada y Salidas (ESS) de la UE que inició su puesta en marcha el pasado 12 de octubre y que, a fecha de 21 de noviembre, se ha implementado en todos los aeropuertos, dos pasos terrestres (Ceuta y Melilla) y 22 puertos.

"Estamos trabajando en un nuevo modelo de control aduanero basado en el tratamiento automatizado de la información, el análisis de riesgo y la utilización de medios técnicos de inspección no intrusiva", ha añadido la 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior.

También ha aludido a la aplicación del acuerdo entre la UE y el Reino Unido en relación con Gibraltar, que supone un "cambio radical en la situación que tiene la todavía colonia británica, con un modelo nuevo de control de fronteras que facilitará la convivencia entre los ciudadanos de todo el Campo de Gibraltar, tanto de nacionalidad española como británica".