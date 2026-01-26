Interior licita el servicio de mantenimiento del sistema de vigilancia exterior SIVE por un valor de 90 millones

Archivo - Llegada de un cayuco al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha licitado la contratación del "servicio de mantenimiento integral" para los despliegues fijos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una herramienta clave para el control de la inmigración irregular y el crimen organizado.

Según la licitación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultada por Europa Press, el contrato de mantenimiento tiene un valor estimado de 90 millones de euros para los "despliegues fijos" del SIVE.

En concreto, consta de cinco lotes para Canarias, la zona del Atlántico y Estrecho de Gibraltar, la zona del Sureste, la zona de Levante y, finalmente, para servicios de apoyo a la gestión logística del contrato.

Se trata de un procedimiento negociado con publicidad y en la licitación se estipula que pueden presentarse ofertas para un número máximo de cinco lotes, si bien a un único licitador puede adjudicársele cuatro de estos lotes.

El anuncio de la licitación lo ha realizado la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil y el plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación está abierto hasta el 13 de febrero de 2026.

El Ministerio del Interior anunció en 2024 que había impulsado una batería de medios tecnológicos para reforzar la lucha contra la inmigración irregular, recurriendo para ello a drones, inteligencia artificial y estaciones sensoras, así como a un plan de "modernización" del SIVE que englobaba a toda la costa española.