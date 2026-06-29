El JEMAD tilda la relación con EEUU como un pilar de la defensa y reivindica la "huella imborrable" de España en el país

Archivo - El jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López, durante el acto de izado solemne de bandera con motivo de la festividad de San Isidro, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 29 (EUROPA PRESS)

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha calificado este lunes la actual relación bilateral con Estados Unidos como "uno de los pilares" de la política de defensa" de España y ha reivindicado el papel histórico de nuestro país en la conformación del país norteamericano.

Así lo ha expresado durante la inauguración de la séptima edición del curso de verano del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), enmarcado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

Bajo el título 'Geopolítica de las relaciones hispano-norteamericanas: 250 años de la ayuda española', López Calderón ha destacado la oportunidad de este análisis en un escenario internacional marcado por la "competencia estratégica entre potencias" y la "incertidumbre".

COOPERACIÓN MILITAR Y ECONÓMICA

En cuanto a la situación geopolítica actual, López Calderón ha ensalzado la solidez de la alianza bilateral, forjada desde mediados del siglo XX y consolidada tras la integración de España en la OTAN. Según ha explicado, la "interoperabilidad alcanzada por las Fuerzas Armadas" y el desarrollo de capacidades compartidas son fruto de "décadas de confianza mutua".

En el plano económico, ha recordado que Estados Unidos es el "principal inversor en España" y el primer destino de las inversiones españolas, además de resaltar que el país norteamericano es ya el segundo del mundo con mayor número de hispanohablantes.

Además, el JEMAD ha advertido sobre la complejidad del entorno estratégico global, citando la "aceleración tecnológica, las amenazas híbridas, el ciberespacio y la necesidad de reforzar la resiliencia de las sociedades". En este contexto, ha defendido que el conocimiento y el pensamiento crítico son esenciales para la toma de decisiones y para contar con una "ciudadanía preparada".

UNA HUELLA HISTÓRICA "IMBORRABLE"

Durante su intervención, el JEMAD ha subrayado que aproximadamente el "55% del actual territorio de Estados Unidos, incluyendo Alaska, era español", un hecho que ha dejado una "huella imborrable en la toponimia, la religión, la arquitectura y la cultura estadounidense".

Asimismo, ha lamentado que estos lazos históricos hayan sido a veces ignorados debido a las diferencias en los principios políticos y religiosos de la época de la colonización británica. "Dicha presencia española trasladó los valores de la civilización occidental generados en Europa a dicho territorio", ha afirmado, destacando que España fue un "aliado fundamental" de las trece colonias.