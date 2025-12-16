KNDS y Leonardo desarrollarán de forma conjunta un sistema de artillería móvil

Archivo - De izquierda a derecha: el consejero delegado de KNDS en Alemania, Florian Hohenwarter, y el consejero delegado de Leonardo, Roberto Cingolani. - KNDS Y LEONARDO - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La filial alemana de la compañía de defensa franco-germana KNDS y la firma italiana Leonardo han cerrado un acuerdo para desarrollar de forma conjunta un sistema de artillería móvil, según han informado en un comunicado conjunto.

El nuevo sistema de artillería se basará en el cañón de KNDS y en una versión mejorada de la plataforma de vehículo con ruedas protegida de Leonardo.

"Ambas compañías pretenden intensificar la cooperación industrial para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y el plazo de comercialización. Las compañías ofrecerán su solución conjunta para el próximo programa de adquisiciones del Ejército italiano", han destacado.

El director general de la filial alemana de KNDS, Florian Hohenwarter, ha argumentado que esta alianza es un "paso importante" hacia la mejora de la interoperabilidad de las fuerzas terrestres europeas.