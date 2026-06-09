Letonia recibe el primero de los 84 vehículos de combate 'Hunter' fabricado en España por Santa Bárbara

El ministro de Defensa de Letonia, Raivis Melnis, junto al director general de Santa Bárbara Sistemas (SBS), Alejandro Page. - SANTA BARBARA SISTEMAS

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Letonia han recibido de la firma Santa Bárbara Sistemas (SBS) la primera unidad del vehículo de combate de infantería 'Hunter', de las 84 encargadas en total por el Gobierno letón a la empresa española, cuando se cumple un año de la firma del contrato.

A este primer vehículo, que se fabrica en las plantas de Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sobre la base de plataforma ASCOD, le seguirán dos unidades más durante el mes de junio del primer lote ya en producción, que partirán de la fábrica asturiana con destino a Riga, según ha detallado la compañía en un comunicado.

El director general de SBS, Alejandro Page, ha destacado que el programa 'Hunter' es una "demostración de las capacidades de Santa Bárbara y de la industria española de defensa" y un ejemplo de cumplimiento de compromisos con "responsabilidad y eficacia".

Asimismo, Page ha señalado que el proyecto "refleja la capacidad de cooperación de la OTAN, tanto entre aliados como en el ámbito de la industria militar, fortaleciendo así la defensa colectiva de la Alianza".

La entrega del primera 'Hunter' constituye "un auténtico hito en el desarrollo y fabricación de un vehículo de estas características, y solo es posible cuando se dispone de capacidades inmediatas y de un producto maduro y totalmente adaptable", señalan desde el fabricante.

ARQUITECTURA ABIERTA Y TECNOLOGÍA CONTRA DRONES

Por su parte, el ministro de Defensa de Letonia, el coronel Raivis Melnis, quien ha tenido oportunidad de conducir el vehículo durante el evento de presentación que tuvo lugar ayer, ha subrayado la importancia de la arquitectura abierta del 'Hunter'.

"Necesitamos una plataforma con arquitectura abierta que permita integrar nuevas tecnologías como los sistemas contra drones de forma rápida y sencilla", ha afirmado Melnis. El ministro también ha asegurado que, con esta incorporación, su brigada mecanizada "ganará músculo con el que luchar, golpear si es necesario y proteger su país".

Finalmente, han expresado que el nombre 'Hunter' fue elegido por los propios soldados de la Brigada de Infantería Mecanizada de Letonia, quienes serán sus principales operadores. El vehículo incorpora los mayores estándares de protección de la OTAN y destaca por su movilidad en entornos de misión exigentes.

La industria de Letonia participará también en las últimas fases de ensamblaje del vehículo y realizará las pruebas sobre el terreno con el apoyo logístico de técnicos de Santa Bárbara.