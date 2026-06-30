Lograr la autonomía estrátegica europea en defensa será "largo y costoso" y se extenderá dos décadas, según un informe

Archivo - Un vehículo militar durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lograr la transformación industrial y militar que exige la autonomía estratégica europea en los ámbitos de la defensa y seguridad será un proceso "largo y costoso" que se extenderá dos décadas, según concluye un informe de la Fundación Alternativas presentado este martes en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

El trabajo, titulado 'Una Europa más autónoma. ¿Cómo reducir nuestra dependencia militar y tecnológica?' y elaborado por el consultor Carlos Martí, ubica la autonomía estratégica europea más como "una aspiración" que como "una realidad" y apunta que, para lograrla, se requiere una mayor integración política que, en ocasiones, exige que los Estados miembro cedan soberanía para alcanzar consensos.

Además, considera que la cooperación transatlántica, a pesar de la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo "relevante" y aboga por que Europa despliegue una "visión estratégica, inversión y una coordinación operativa e industrial sostenida" para avanzar en su autonomía estratégica.

Durante la presentación, Martí ha desgranado las razones que han llevado al bloque a necesitar la autonomía estratégica y los problemas que le aquejan para acometerla.

DIFICULTADES PARA EXHIBIR UNA POSICIÓN COMÚN

Así, ha recordado que la Unión Europea ha mostrado "dificultades" para "actuar con una sola voz" en Política Exterior y de Seguridad. Un ejemplo claro lo constituye Afganistán, ha ilustrado. "La UE demostró divisiones internas y dificultades para tener una posición común", ha reafirmado.

Además, ha resaltado que las visiones estratégicas de los Estados miembro siguen mostrando "diferencias importantes", lo que dificulta que actúen de forma conjunta. No obstante, ha reconocido que la asistencia a Ucrania representa "el mayor esfuerzo" coordinado de la UE.

En esta línea, el experto menciona también que el requisito de la unanimidad en el seno de los Veintisiete y la falta de capacidades militares limitan la acción europea. "Las decisiones tomadas por unanimidad ralentizan las respuestas y no existen unas Fuerzas Armadas integradas", ahonda Martí, que alude igualmente a "limitaciones legales y presupuestarias" que "dificultan una mayor eficacia institucional".

Por otra parte, en referencia a la industria, Martí ha resaltado la "significativa dependencia" española de capacidades estadounidenses, sobre todo las tecnológicas; y la "fragmentación" de capacidades y duplicidades entre países. También, la falta de personal cualificado y, sin olvidar a China, que ya supera a Europa en algunas áreas tecnológicas.

En este sentido, el experto ha destacado que las iniciativas de mejora son "lentas", con una coordinación "limitada" y el hecho de que reducir las carencias exige inversiones "elevadas y sostenidas en el tiempo".

EL CAMBIO DE EEUU HA ESPOLEADO A EUROPA

Con este caldo de cultivo, el experto apunta al debilitamiento del orden liberal y de las instituciones multilaterales como una de las razones que han llevado a la UE a trabajar para lograr su autonomía estratégica.

Junto a esta, ha enumerado que Estados Unidos ha adoptado una política "más transaccional" y que exige que Europa se haga cargo de su propia defensa; que Rusia ha intensificado su agresividad contra los aliados europeos haciendo uso de tácticas híbridas destinadas a desestabilizarlos; que China ha reforzado su liderazgo industrial y tecnológico y su influencia global; y que Oriente Próximo sigue siendo un foco de inestabilidad global.

El experto ha dedicado un espacio para reflexionar sobre el papel de España en la consecución de la autonomía estratégica europea. Martí precisa que nuestro país la apoya, aunque ha resaltado que mantiene con los socios "diferencias de matiz importantes", como la percepción de la amenaza o la prioridad del gasto.

En cualquier caso, España ha aumentado su inversión en defensa hasta el 2% del PIB comprometido con la OTAN en 2014, pero el experto ha resaltado que "no ha conseguido consumir el presupuesto previsto en 2025". Para apoyar la autonomía estratégica, propone que Madrid dé soporte a las reformas de los mecanismos de decisión que favorezca una mayor eficacia de la política de defensa; y que colabore en la obtención de capacidades, como una posible especialización en capacidades navales o guerra electrónica, ha esbozado.

Asimismo, ha planteado un mayor apoyo a la implementación de la estrategia industrial europea de defensa y, en cuanto a los presupuestos, cree fundamental lograr acuerdos parlamentarios y evitar la consideración de "socio poco solidario".

Así las cosas, el experto de la Fundación Alternativas propone en su trabajo impulsar mecanismos de coordinación "más ágiles y eficaces", recuperar capacidades estratégicas "clave", un presupuesto "acorde" con la autonomía "deseada" y coordinar el gasto europeo en defensa como forma de ganar eficiencia y reducir dependencias externas.

Por último, Martí ha enumerado algunas de las tecnologías en las que hay que centrarse: semiconductores, Inteligencia Artificial, tecnologías cuánticas, biotecnologías, conectividad y navegación digital, baterías, robótica y sistemas autónomos y tecnologías de materiales de fabricación y reciclado.