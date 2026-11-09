Margarita Robles visita Ceuta por segunda vez tras la entrada masiva de migrantes: "Ceuta es parte esencial de España"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el acto de condecoración a militares de este lunes en Ceuta. - MINISTERIO DE DEFENSA

CEUTA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes Ceuta por segunda vez desde la entrada masiva de personas migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Robles ha presidido un acto de imposición de condecoraciones a militares que participaron en las operaciones de presencia, vigilancia, disuasión y apoyo a las autoridades civiles desarrolladas en la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

La ceremonia ha tenido lugar en el acuartelamiento González-Tablas, sede del Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Allí la titular de Defensa ha trasladado el reconocimiento del Gobierno a los efectivos de la Comandancia General por su trabajo durante los últimos meses.

"Ceuta es una parte esencial y fundamental de España. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestros militares representan aquí lo mejor de España y lo mejor de Ceuta", ha afirmado Robles durante su intervención ante los militares, sus familiares y las autoridades asistentes.

La ministra ha hecho extensivo el agradecimiento a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad, tanto a quienes han recibido alguna de las distinciones como a los que han participado en los dispositivos sin ser condecorados.

"Es un orgullo poder venir aquí y comprobar el vínculo tan especial que existe entre la sociedad ceutí y nuestras Fuerzas Armadas", ha dicho la ministra de Defensa, quien sostiene que "da igual el escenario y las dificultades". "Ustedes siempre dan lo mejor de sí mismos y están a la altura de lo que se les requiere. Son ustedes un ejemplo de profesionalidad, generosidad y empatía", ha expresado, dirigiéndose a los militares.

A todos, les ha trasladado su agradecimiento, su cariño y su reconocimiento, a la vez que ha señalado la importancia de "trabajar juntos" para poder poner "punto y final" a la difícil situación que ha vivido la ciudad los últimos meses.

El acto ha incluido los correspondientes honores militares, la revista a la fuerza formada y la imposición de las distinciones al personal que ha intervenido en las operaciones coordinadas por el Mando Operativo Terrestre, así como un homenaje a los militares que dieron su vida por España.

Durante su visita, Robles ha mantenido además un encuentro con familiares y personal militar herido, así como con integrantes de la Comandancia General de Ceuta.

La ministra ha estado acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Enseñat y Berea; y el jefe del Mando de Canarias y del Mando Operativo Terrestre, el teniente general Julio Salom Herrera. También han asistido el comandante general de Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrero, y el segundo jefe de la Comandancia General, Antonio Julián Ferrera Arriba.

La anterior visita de Robles a la ciudad autónoma tuvo lugar el 12 de agosto, y en ella defendió la soberanía española sobre las ciudades autónomas. Entonces afirmó que "ni a Ceuta ni a Melilla se les toca" y advirtió de que cualquier agresión contra ambas supondría una agresión a España. Como en aquel viaje, en este la ministra también se ha detenido a hablar con mujeres ceutíes antes de comenzar los actos oficiales, un gesto de cercanía que el resto de representantes institucionales y políticos que se desplazan desde Madrid no suelen mostrar con los vecinos caballas.

DENUNCIAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

La visita de la titular de Defensa se produce en un contexto de denuncias por presuntos abusos de miembros de las Fuerzas Armadas contra personas migrantes en Ceuta. Amnistía Internacional publicó el pasado 5 de noviembre una nueva investigación en la que documenta 28 casos de presuntas palizas, humillaciones, vejaciones y otros malos tratos, entre ellos los sufridos por 13 menores de edad.

Según la organización, 18 de esos casos se habrían producido después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de una investigación sobre las primeras denuncias de malos tratos y las informaciones difundidas por distintos medios de comunicación.

Amnistía Internacional sostiene que ha documentado agresiones con puñetazos, patadas, golpes con porras e incluso descargas con dispositivos táser contra personas migrantes que dormían en la calle. La entidad asegura que algunas de estas actuaciones habrían provocado fracturas, contusiones y lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La organización también ha recabado testimonios sobre presuntos malos tratos por parte de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y también ha pedido que se investiguen.