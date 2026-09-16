Ocho heridos, dos de ellos graves, en un accidente en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena

Centro de Buceo de la Armada - ARMADA ESPAÑOLA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho buceadores han resultado este miércoles heridos, dos de ellos graves, en un accidente en el Centro de Buceo de la Armada, ubicado en la Estación Naval de La Algameca (Cartagena), según ha informado la institución.

En un comunicado, la Armada ha detallado que el accidente ha tenido lugar antes durante la mañana en una cámara hiperbárica del centro, pero en principio se desconocían las circunstancias que lo han motivado y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Cinco de los heridos se encuentran leves en observación, dos tienen pronóstico reservado y uno ha sido dado de alta. La Armada ha resaltado que su "principal preocupación" es el estado de salud de los ocho miembros de su institución.

El Centro de Buceo de la Armada es el centro especializado en actividades subacuáticas de la Armada y centro de referencia de las Fuerzas Armadas en lo referente a estas actividades y de sanidad en el buceo. Cuenta con una plantilla de 90 personas, en su mayoría buzos.

Una de sus misiones principales son los mantenimientos de la obra viva de los buques del arsenal de Cartagena con reparaciones a flote tales como taponamientos, colocación de ánodos y limpieza de aspiraciones, entre otras.