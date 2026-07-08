Los organismos públicos de ciberseguridad piden más inversión, y que sea "continua", ante nuevos riesgos como la IA

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MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), el Centro Criptológico Nacional (CCN) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han reclamado este miércoles más inversión, y que esta sea "continuada" en el tiempo, ante nuevos retos y riesgos como la Inteligencia Artificial ofensiva.

En un desayuno informativo organizado por Club Diálogos por la Democracia, el comandante del MCCE, vicealmirante Javier Roca, ha expuesto la labor que realiza el mando y ha afirmado que, si bien tiene medios "suficientes", estos no lo son para proporcionar "seguridad digital" ni a España ni a las Fuerzas Armadas. "Rotundamente no", ha subrayado.

De su lado, el subdirector general del CCN, Javier Candau, ha pedido que la inversión sea "continua" y ha esbozado que es necesario un plan "a tres o cinco años", según lo considere el Gobierno. "Ante los nuevos riesgos, hace falta inversión, sin inversión focalizada (...) no llegaremos a tiempo, y tiene que ser continuada, no sirve destinar muchos millones un año y luego abandonarlo", ha explicado.

Candau aboga por potenciar "capacidades estratégicas", entre las que ha ubicado la "detección y neutralización de amenazas". "Esto es un punto en el que se pasa de ser defensivo a disponer de unas capacidades ofensivas que permitan neutralizar el foco de los problemas", ha añadido.

NO "DESPERDICIAR" EL DINERO

El director general del INCIBE, Félix Barrio, se ha expresado en la misma línea, lamentando que la inversión en esta materia "va a saltos" y "no tiene esa continuidad". "Es la pena", ha ahondado.

En cualquier caso, considera que "no va a haber problema de dinero" para destinarlo a este ámbito en España, y ha aludido al Fondo Europeo de Defensa, dotado con 7.900 millones de euros, y los fondos Next Generation. Y ha lanzado una advertencia: "No podemos desperdiciar ni un euro de los que podamos conseguir".

Requeridos por una cifra concreta que consideren adecuada para la inversión en ciberseguridad, Candau ha dicho que "no se atreve", mientras que el vicealmirante Roca ha señalado que 200 millones de euros son "una cifra razonable".