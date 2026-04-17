La OTAN cree que la presión sobre Rusia es la "única" forma de llevar a Putin a negociar una paz "justa"

El representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y subsecretario general adjunto de la OTAN para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina, ha defendido el aumento de la presión sobre Rusia como la "única" forma actualmente de llevar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a negociar una paz "justa" y "duradera".

"Aumentar la presión sobre Rusia sigue siendo hoy la única manera de llevar a Putin a la mesa de negociaciones con el fin de alcanzar una paz justa y duradera", ha declarado este viernes durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', organizado por 'El Español' en Madrid.

Colomina ha lamentado que, mientras Ucrania "busca la paz", Rusia no haya mostrado "ninguna intención de detenerse", advirtiendo que el resultado de la guerra "tendrá sin duda consecuencias de gran alcance".

"Rusia depende de las tropas, las armas y las municiones de Corea del Norte, así como de la tecnología de doble uso de China y el apoyo de otros actores facilitadores como Irán", ha explicado, alegando que "esto ilustra los estrechos vínculos entre la seguridad euroatlántica y la global".

En este sentido, ha alertado de que "permitir" que Rusia "triunfe" en Ucrania, "fortalecerá a sus aliados" y "tendrá repercursiones mundiales más allá" del país ucraniano y de la zona euroatlántica.

Ha repasado el difícil escenario internacional ante el que ha fijado tres pilares fundamentales: inversión en Defensa, aumento de la producción de nuestra industria y apoyo a Ucrania.

"TENEMOS MUCHO QUE APRENDER DE UCRANIA"

Así las cosas, ha reafirmado el apoyo de la OTAN a Ucrania con el objetivo de que ésta última "pueda defenderse de Rusia en el presente", además de "estar en una posición sólida para cualquier negociación de paz" y "poder disuadir cualquier agresión rusa en el futuro": "Los aliados europeos y Canadá están ahora a la cabeza del apoyo militar a Ucrania".

"Todos deseamos que la guerra termine lo antes posible y por eso hemos apoyado desde el principio el proceso negociador liderado por Estados Unidos", ha precisado, argumentando que "la seguridad es un pilar esencial para la prosperidad".

Colomina ha recordado que con la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrnania-- se ha suministrado a día de hoy el 75% de los misiles para las baterías Patriot que utiliza el país ucraniano y el 90% de los misiles que utiliza en otros sistemas de defensa aéreos.

Con todo ha calificado de "bidireccional" la colaboración con Ucrania, aseverando que "nadie conoce mejor" que ésta última las capacidades militares rusas, cómo hacer frente a la guerra con drones, cómo innovar y producir lo que se necesita "urgentemente" en el campo de batalla y cómo mantener la residencia social. "Tenemos, sin duda, mucho que aprender de Ucrania", ha concluido.