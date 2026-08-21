Piden a Defensa una compensación económica para los militares desplegados en Ceuta como la concedida a policías

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional al lado de una comisaría en la que un grupo de menores espera para ser filiado, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reclamado este viernes al Ministerio de Defensa una compensación económica para los desplegados en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos como la aprobada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional para los agentes desplazados a la zona.

En concreto, AUME pide para el personal militar destinado en Ceuta de forma permanente o tras la crisis derivada de la entrada masiva de finales de julio una compensación económica "equivalente" a la de los policías y alega que es de "justicia" porque su papel en la defensa de la integridad territorial, el control de fronteras y el apoyo a las instituciones del Estado en Ceuta es "esencial".

"Su trabajo se realiza en condiciones de elevada exigencia operativa, lejos de sus unidades de origen en muchos casos y con el mismo espíritu de servicio que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad", ha agregado la asociación militar en un comunicado.

Además, reclama al departamento dirigido por Margarita Robles que "evite" cualquier trato diferenciado "injustificado" entre los distintos cuerpos que han contribuido a garantizar la seguridad y el orden en Ceuta".

AUME ha destacado que espera una respuesta "rápida y positiva" por parte de la ministra sobre este asunto en su comparecencia de este martes ante la Comisión de Defensa del Congreso.