Los reyes presiden un desfile militar marcado por el adelanto electoral y los abucheos a Sánchez

El Rey Felipe VI durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los reyes Felipe y Letizia han presidido este lunes el acto central del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar con una numerosa asistencia de público en el centro de Madrid y que ha transcurrido sin alteraciones en el plan previsto.

En esta ocasión el acto ha estado marcado por la precampaña a las elecciones generales del 29 de noviembre y por el viaje que está previsto que los monarcas realicen este martes y miércoles a Ceuta y Melilla para transmitir un mensaje de "normalidad" tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

Como en ediciones anteriores, se han escuchado insultos, pitos y gritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto al inicio del desfile como a su finalización.

Tras varios años consecutivos en los que la lluvia y el viento afectó al desfile aéreo y el salto en paracaídas, esta vez los miles de ciudadanos que han acudido al eje del Prado y Recoletos han podido disfrutar de un cielo despejado y de una parada militar que, como en ediciones anteriores, ha concluido en la Plaza de Colón.

En total, 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil han participado con uniformidad de gala en la parada militar. De ellos, 3.850 son hombres y 530 son mujeres.

Por parte del Gobierno han acudido todos los ministros, salvo cuatro: el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la de Juventud e Infancia, Sira Rego, la de Sanidad, Mónica García, y el titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Junto al Ejecutivo han estado presentes otras autoridades militares, entre las que destaca el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

En las tribunas también se han podido ver a todos los presidentes autonómicos, salvo a la dirigente navarra, María Chivite, al lehendakari Imanol Pradales, cuya baja en los actos del 12 de octubre es habitual; y el presidente andaluz, Juanma Moreno, que se encuentra en Bruselas para participar en el pleno Comité de las Regiones (CdR).

Asimismo, han acudido al desfile dirigentes políticos, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la portavoz socialista, Montse Mínguez, y representantes institucionales como los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otros.

Una de las ausencias reseñables es la del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ya declinó acudir a la tribuna de las autoridades en 2025. Esta vez, Abascal ha optado por celebrar el Día de la Hispanidad visitando Ceuta, donde participará en la ofrenda floral en homenaje a los caídos.

LA ANÉCDOTA CON EL TOISÓN DE ORO

El desfile ha comenzado pasadas a las 11.00 horas con la llegada de Felipe VI, ataviado con uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, y Letizia a la plaza de Cánovas del Castillo, donde se ubica la tribuna real.

Junto a ellos han estado la Infanta Sofía y la Princesa Leonor, que ha repetido el uniforme de gala del Ejército de Tierra tras haber completado su formación militar en las tres academias de las fuerzas armadas.

Precisamente, Leonor ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada al caérsele la insigne orden del Toisón de Oro, que posteriormente ha recogido del suelo, tras señalárselo el rey, y que ha guardado en su bolsillo. Más tarde, en la tribuna, ha sido su padre quien se la ha recolocado.

El monarca ha recibido los honores militares y las novedades del Batallón. A continuación, ha pasado revista a las tropas y ha saludado a las autoridades, encabezadas por Pedro Sánchez, el JEMAD, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

DESFILE AÉREO Y SALTO EN PARACAIDAS

Concluido el saludo, se ha dado paso a uno de los momentos más esperados del desfile, pero también de los más arriesgados: el salto paracaidista.

A cargo de esta labor han estado los experimentados miembros de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), el sargento 1º Pablo García Matanza --portador de la bandera, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso-- y el cabo 1º José Antonio Lago Rubio --que ha ejercido como guía--.

Ambos han logrado aterrizar junto a la fuente de Neptuno con precisión, pese a la dificultad que entraña la maniobra por la vegetación y la cercanía de edificios.

Tras el izado de la bandera, se ha llevado a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que el Jefe de Estado y la Princesa de Asturias han depositado una corona de laurel.

El homenaje a los caídos ha concluido con el sobrevuelo de la Formación Mirlo con la nueva aeronave de formación de los aviadores, el Pilatus PC-21, que ha pintado el cielo con los colores de la enseña nacional. Este escuadrón del Ejército del Aire pasó a sustituir a la Patrulla Águila en 2025 por la 'jubilación' de los aviones que pilotaban, los C-101, tras 40 años de operaciones en el Ejército del Aire.

Esos cinco aviones han dado inicio el inicio del desfile aéreo, en el que han participado 34 aeronaves de caza y enseñanza --entre ellas el modelo que pilotó Leonor--, 16 de transporte, incluida la del salto paracaidista, y 32 helicópteros, repartidos en 18 formaciones. Ha cerrado la comitiva un Eurofighter Typhoon.

LA UME, UNA CABRA Y LOS NUEVOS 8X8

A continuación se ha iniciado el desfile terrestre, con las unidades motorizadas a la cabeza. En total, se han exhibido 128 vehículos, como acorazados o vehículos pesados de intervención, 39 motos, 286 caballos. Asimismo, han formado parte de la parada militar cinco perros --dos de y tres de la Unidad Militar de Emergencias-- y la mascota del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión, una cabra de dos años llamada 'Babieca'.

Así, han ido desfilando las Unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, la UME, la Guardia Real, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Como novedad, los asistentes han podido ver por primera vez tres vehículos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra. En concreto, se han exhibido dos de estos blindados en su versión de Infantería (VCI) y uno en su versión de Zapadores (VCZAP) pertenecientes a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión (BRILEG), si bien ya fueron exhibidos en la parada militar celebrada para conmemorar el DIFAS este año en Vigo.

Otro hito del desfile de este año ha sido el aniversario de la VIII Bandera Colón de la Legión, que han hecho el recorrido con su paso específico a un ritmo de 160 pasos por minuto.

RECEPCIÓN EN PALACIO

Al término, los Reyes han saludado a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, tras lo cual se ha arriado la bandera nacional.

La atención se ha trasladado a continuación al Palacio Real, donde como cada año los Reyes ofrecen una recepción con motivo de la Fiesta Nacional a las más altas instancias del Estado, además de personalidades del mundo empresarial, de la ciencia y de la cultura.

Este año habrá también representantes de la sociedad civil ceutí y melillense, una invitación que coincide precisamente con la visita de sus majestades a ambas ciudades autónomas los días 13 y 14 de octubre. La visita, prometida por el propio Sánchez hace semanas, se producirá dos meses y medio después de la crisis en Ceuta.