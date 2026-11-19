1135513.1.260.149.20261119133601 La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la segunda jornada de Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Este evento, organizado por Atresmedia, reúne a expertos en cuestiones fundamentales como democ - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este jueves que en España se han evitado casos de sabotajes en empresas e industrias, como han ocurrido en otros países europeos, especialmente los nórdicos, al tiempo que ha afirmado que el "anonimato" de los ataques hacen "muy difícil" combatirlos.

Robles ha explicado que Europa es "un objetivo muy deseado" por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, en el sentido de las "amenazas híbridas" o de las agresiones" en la zona gris que, en su opinión, "nos deberían preocupar".

"Lo estamos viendo estos días en los sabotajes, los ciberataques, los hackeos desde los supermercados que se quedan sin energía eléctrica", ha citado en su intervención en la jornada 'Metafuturo', organizada por Atresmedia, bajo el título 'España frente a la guerra híbrida', en la que también ha apuntado a la desinformación como un "elemento clave" de las amenazas híbridas.

La titular de Defensa ha puesto en valor que en España las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se están reforzando en ciberseguridad en colaboración con servicios de inteligencias de todos los países de la Unión Europea.

No obstante, Robles ha señalado que "la seguridad total no existe" ni "es posible" aunque cada vez "nos estamos preparando más", especialmente ante amenazas en las que incluso menores de edad, con "unos mecanismos muy sencillos", están hackeando y "pueden entrar en bases de datos de los bancos o grandes compañías".

UNA SEGURIDAD QUE SEA COORDINADA

La ministra ha reiterado la dificultad que puede haber ante estos ataques que se promueven "desde cualquier lugar del mundo" y bajo un "anonimato que es absolutamente difícil de combatir". "Todos sabemos o intuimos qué país o países están detrás. Pero es un problema de prueba. Por tanto, todos lo sabemos y todos estamos preparados, pero el avance cada día es mayor", ha señalado.

Robles ha defendido que España ha hecho "una inversión muy importante" en el ámbito de la seguridad y defensa, lanzando un mensaje a las pequeñas y medianas empresas para que se refuercen en esta materia. "La seguridad total, si no va coordinada, es una seguridad que no existe", ha resumido.

Dicho esto, ha indicado que España es "muy modélica" en este sentido, subrayando que se desconoce "todo lo que se ha evitado", especialmente en intentos de sabotaje que "no se pueden contar", pero que "se han evitado" gracias a la labor de las Fuerzas Armadas y el CNI.

Asimismo, Robles ha defendido las "lecciones aprendida", citando el caso de 'Blocus' y los saqueos que hubo especialmente en Barcelona. "Se aprendió y al segundo intento no lo pudieron realizar", ha destacado.