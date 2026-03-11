Robles agradece su labor a los militares desplegados en el Índico, Eslovaquia y Lituania: "Contribuyen a la paz"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido este miércoles su labor, su profesionalidad y su contribución a la paz y a hacer de España un aliado fiable a los militares desplegados en la misión 'Atalanta' de lucha contra la piratería en Somalia, al Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Vilkas en Lituania y en Eslovaquia.

En una videoconferencia en el Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares (Pozuelo, Madrid), se ha comunicado con el comandante de la fragata 'Canarias', el capitán de fragata David García, integrado en 'Atalanta', donde contribuye a la protección del tráfico marítimo y a la estabilidad en una región de especial relevancia estratégica por sus rutas comerciales y bancos de pesca.

Además, ha hablado con el teniente coronel Fernando García Allén del DAT 'Vilkas', compuesto por 200 militares del Ejército del Aire y del Espacio destacados en Lituania en misiones de policía aérea en el flanco ete de la OTAN. Con una contribución total de doce aeronaves, supone el mayor despliegue aéreo español realizado hasta la fecha en el flanco este.

Por último, la ministra ha conversado con el jefe del contingente español desplegado en Lest (Eslovaquia), el coronel José Manuel Sánchez Arribas. España lidera una brigada multinacional de la OTAN y mantiene una 'task force' multinacional desplegada permanentemente en la localidad de Lest.

MOMENTOS DIFÍCILES

Robles también ha loado el trabajo de los 4.500 miembros de las Fuezas Armadas desplegados en misiones en el exterior en el marco del difícil contexto geopolítico.

"Son momentos que no están siendo fáciles y España va a hacer todo lo posible para contribuir a la paz y a la desescalada", ha indicado la ministra, que ha incidido en que todas las misiones en las que participa nuestro país cuentan con el amparo internacional, responden al ordenamiento jurídico internacional vigente y no son de carácter ofensivo.