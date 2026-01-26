Robles aleja el envío de tropas de reconocimiento a Groenlandia y apunta a un despliegue conjunto de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece durante la Comisión de Defensa, en el Congreso, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha enfriado este lunes la posibilidad de que el Gobierno envíe soldados españoles a una misión de reconocimiento en Groenlandia, como ya han hecho varios países aliados, y ha apuntado a un despliegue conjunto de la OTAN para reforzar la seguridad del Ártico.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, alegando razones de "seguridad" frente a China y Rusia, llevaron a Francia, Suecia, Alemania y Noruega a enviar a sus militares a ese territorio en una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés. España se planteó también enviar a varios soldados.

Posteriormente, Trump anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre esta isla asociada a Dinamarca y, si bien no se conocen los términos de lo pactado, todo parece indicar que podría adoptarse un despliegue conjunto de los aliados para reforzar la protección de esa región, tal y como se hizo con la operación 'Centinela Oriental' para intensificar la seguridad en el flanco este ante las incursiones de drones rusos.

En una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, ante las preguntas de ERC, Bildu, Junts y UPN, la titular de la cartera de Defensa no ha despejado la incógnita sobre un eventual despliegue de tropas españolas en suelo groenlandés, pero ha destacado el acuerdo alcanzado entre Trump y Rutte en virtud del cual podría haber "misiones como la 'Centinela Oriental' pero de protección del Ártico".

"Vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos", ha hecho hincapié Robles, que sin embargo ha incidido en que España "estará dónde se le requiera, en misiones de paz con un marco jurídico".

La ministra ha remarcado que una intervención estadounidense en Groenlandia sería "inaceptable" y constituiría una "vulneración del ordenamiento jurídico internacional". Además, esa operación equipararía a Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según ha destacado Robles. En este contexto, ha pedido a la UE desempeñar un papel "clave" y que proceda a un "rearme moral y ético" ante el nuevo contexto internacional.

LA MISIÓN EN UCRANIA

Por otro lado, Robles ha aludido a una hipotética misión de mantenimiento de la paz en Ucrania, concebida como un mecanismo para supervisar la paz en el país europeo y que, según el Gobierno, debería conformarse bajo el paraguas de la OTAN, la UE o la ONU. Está en una fase muy embrionaria aún, habida cuenta de el primer paso es que Rusia y Ucrania firmen un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

La ministra ha recordado que Sánchez iba a comenzar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para abordar este despliegue el lunes pasado, pero el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) obligó a posponer las reuniones. Así, no ha querido concretar detalles sobre este eventual despliegue y ha puesto el foco en que las conversaciones para cerrar un acuerdo de paz "están siendo muy largas".

"No nos podemos plantear la presencia de tropas hasta que no haya un acuerdo de paz porque la misión tiene que ir colgada de ese acuerdo (...) que está siendo muy complicado y pienso que Putin está poniendo todo tipo de obstáculos", ha incidido.

Los portavoces de ERC y UPN en la Comisión de Defensa, Francesc-Marc Álvaro Vidal y Alberto Catalán, respectivamente, han recordado a la ministra que esa eventual misión en suelo ucraniano requeriría el aval de las Cortes, por tratarse de una operación nueva y, por el momento, no cosecha una mayoría. Robles no ha entrado en detalles sobre extremo.