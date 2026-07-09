Robles condecora a 14 militares y un civil por su labor en Irak y agradece su "entrega, generosidad y compromiso"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, impone condecoraciones a militares y un civil por su labor en Irak. - J. DUEÑAS/CEGET

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado este jueves a 14 miembros de las Fuerzas Armadas y a un civil por su desempeño en las misiones internacionales desplegadas en Irak.

En concreto, Robles, acompañada del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, ha impuesto diez cruces del Mérito Militar con Distintivo Azul a nueve de los militares y a un civil y cinco cruces del Mérito con Distintivo Blanco a cinco militares miembros de la misión de la OTAN en Irak.

Durante el acto, celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, la ministra ha tenido unas palabras de reconocimiento para los miembros del contingente, a los que ha agradecido su "entrega, generosidad y compromiso, no solo con España, sino con la Humanidad".

La ministra ha destacado el "complejo" operativo de evacuación de las tropas sobre el terreno que finalizó en marzo.

DOS MISIONES, UNA LIDERADA POR ESPAÑA

España participa en dos misiones internacionales en Irak: la de la OTAN en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) y la operación 'Inherent Resolve', liderada por la Coalición Internacional de Lucha contra el Estado Islámico de Estados Unidos, donde permanecen efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (SOGT).

La OTAN reubicó en Nápoles, sede del Mando Conjunto Aliado, al personal de la misión que permanecía en Irak a finales de marzo, habida cuenta de que ese país estaba bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. España evacuó a doscientos militares del país.

Pero no finalizó la misión, que actualmente está comandada por el teniente general Ramón Armada y tiene 13 efectivos desplegados en Nápoles. La intención de las autoridades iraquíes es retomar la NMI sobre el territorio cuando las condiciones de seguridad derivadas de la guerra de Irán mejoren.

Precisamente, Washington ha lanzado un ataque contra Irán esta noche, y las partes han roto el acuerdo de paz firmado a mediados de junio.