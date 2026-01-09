Robles condecora a miembros de la Agrupación de Transporte por la dana y vuelve a exigir a Feijóo que se disculpe

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Agrupación de Transporte No 1 (AGTP 1), a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). La visita se realiza para conocer de primera mano las capacidades de la unidad y la ministra presidirá la imposición de l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado este viernes a diez miembros de la Agrupación de Transporte nº1, con sede en el Cuartel de San Cristóbal-Canillejas, por su trabajo para paliar las consecuencias de la dana de 2024, y ha vuelto a exigir al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se disculpe por asegurar que el ejército estuvo ausente durante los primeros momentos de la tragedia.

La ministra ha visitado la sede de esta unidad, dedicada al traslado de vehículos y personal a cualquier punto dentro o fuera del territorio nacional, y que fue fundamental en la logística de los traslados en la dana que arrasó varias localidades valencianas, para reconocer su labor en esta y otras circunstancias, como los incendios forestales del verano.

"Demostraron ser unos grandes profesionales, con una entrega y empatía dignas de elogio", ha dicho durante el acto, al que también ha asistido el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat.

La visita ha tenido lugar en la misma jornada en la que Núñez Feijóo ha prestado declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana para esclarecer qué información manejaba gracias al expresidente valenciano Carlos Mazón. Mensajes aportados en el marco de la causa muestran que Mazón dijo al presidente 'popular' que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba activada desde el primer momento, a pesar de que tanto el expresidente como Feijóo arremetieron contra el Gobierno por no haber desplegado a esta unidad desde el principio de la tragedia.

ROBLES DICE QUE NO HABLÓ CON MAZÓN

Robles ya pidió a Feijóo que se disculpara por "faltar a la verdad" y este viernes, en declaraciones a los medios tras la visita a la Agrupación de Transporte nº1, ha insistido en su petición. "Le sigo exigiendo que se disculpe, si no quiere con el Gobierno por lo menos con la UME y el Ejército de Tierra, que estuvieron poniendo en riesgo sus vidas", ha indicado.

"No ha dicho la verdad, no solamente no estuvo en contacto en tiempo real con Mazón, sino que sabía que el ejército y la UME estuvieron desde el primer momento, como el mismo Mazón le puso de relieve, lo sabía y con una finalidad política faltó a la verdad", ha añadido la titular de la cartera de Defensa.

Por otro lado, Robles ha asegurado que no habló con Mazón en los primeros compases de la dana, como el expresidente le dijo a Feijóo. "Mazón no me llamó, nunca hablé con él, en ningún caso", ha recalcado.