Robles descarta la vuelta de los militares españoles en Líbano y "no contempla" la salida de EEUU de Morón y Rota

El accidental de la Brigada Guadarrama, Coronel Luis Vicente Vera, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la visita la Brigada ‘Guadarrama’ XII (BRI XII), en la base militar El Goloso, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado "de momento" el regreso de los militares españoles localizados en Líbano y ha afirmado que "no contempla" que Estados Unidos se retire de las bases de Rota y Morón, como ha amenazado su presidente, Donald Trump.

Robles se ha referido este sábado a la evacuación "complicada" de 200 militares españoles desde Irak, que han llegado en la madrugada de hoy a la Base Aérea de Torrejón en un vuelo procedente de Turquía, en un "viaje muy cansado" y tras "varios días sin dormir", pero con "mucha moral".

La "prioridad" era que salieran de allí por seguridad, pero aclara que la misión continuará cuando la OTAN así lo decida, porque España es "un socio responsable y fiable". "Vamos a ver cómo evoluciona la situación", apunta.

"Toda nuestra preocupación está en nuestros militares en el Líbano, que están en esa misión de Naciones Unidas que también es muy complicada y muy difícil", ha afirmado en una entrevista al canal 24Horas de RTVE recogida por Europa Press.

La ministra ha compartido que habla "todos los días" con las tropas españoles -700 personas, de un total de 10.000 militares de distintas nacionalidades-, ha reclamado que "se respete al máximo la vida de los cascos azules" y ha reconocido que "evidentemente la situación en el Líbano es muy preocupante", ante los ataques de fuego cruzado de Hezbolá e Israel por el conflicto en Oriente Próximo, que deben estar "monitorizados", porque "la prioridad es la vida y la seguridad", subraya.

Sin embargo, ha descartado el despliegue de algún contingente para llevarlos de vuelta a España, como sí ha sucedido con los desplazados en Irak: "De momento, no. Porque no es una misión de España como tal, es una misión de Naciones Unidas", ha recordado.

De hecho, ha avisado, si los cascos azules de Naciones Unidas se retiraran de Líbano, "el escenario aún sería mucho más preocupante": si bien los militares pasan muchas horas en los búnkeres, realizan "muchas labores de mantenimiento de la paz" y de "ayuda a la población", ha enfatizado.

"El Líbano es un pueblo que queremos mucho, un pueblo al que nos sentimos muy próximos, un pueblo que quiere la paz y ojalá la paz llegue pronto", ha concluido al respecto.

ROBLES, SOBRE LA RETIRADA DE EEUU DE ROTA Y MORÓN: "NO LO CONTEMPLAMOS"

Por otra parte, la ministra se ha referido a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sugerido que el ejército norteamericano debería abandonar las bases militares de Rota y Morón, en España, así como las del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz. "Es un escenario que no contemplamos", ha subrayado.

Robles ha quitado relevancia a las palabras de Trump al señalar que es "una reflexión que hace en muchas ocasiones" con referencia a las bases de los países de la Alianza Atlántica y ha apuntado que recientemente el embajador americano ha visitado ambas bases españolas.

"Esto no es una cosa de ahora, y evidentemente nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra" que no respete el derecho internacional, ha defendido la ministra: "Hay que respetar la posición de los distintos países" y España no es el único en Europa y el mundo que se ha opuesto a los ataques de EEUU e Israel en Irán.

"Esta no es nuestra guerra" y "no podemos aceptar ningún tipo de injerencias en lo que es un compromiso firme e inequívoco con la paz", resalta.