Robles dice que "no es momento" de "enterrar" la OTAN, pero aconseja un rearme de la UE, y no sólo militar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece durante la Comisión de Defensa, en el Congreso, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España).

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes que "no es el momento" de "enterrar" el Tratado de Atlántico Norte (OTAN), pero, eso sí, ha llamado a "rearmar" la Unión Europea, y no sólo militarmente, sino también ética y moralmente porque, a su juicio, "no es aceptable" que Estados Unidos vulnere el ordenamiento jurídico con su intención de intervenir Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca.

De esta forma ha respondido durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso a los portavoces de Sumar, ERC y Bildu, quienes minutos antes han cuestionado que España continúe integrando una alianza que "no funciona", que se encuentra "en su peor momento" y de la que otros países europeos ya hablan de que no tiene sentido formar parte. De hecho, tanto Sumar como Podemos tienen iniciativas registradas en la Cámara pidiendo salirde la OTAN.

En su respuesta, Robles sostiene que no cree que sea el momento de abandonar la OTAN aunque sí ha compartido con sus socios parlamentarios y de Gobierno sus críticas a Trump y a su forma de hacer política.

En todo caso, la titular de Defensa ha querido dejar claro que España es un "aliado fiable" de la OTAN y que cumple con los compromisos que adquiere. Eso sí, ha admitido que echa de menos una UE "más rearmada", y no sólo en política de seguridad y defensa, sino también "ética y moralmente".

LA UE TIENE QUE REFORZARSE AL MÁXIMO

Robles considera que la obligación de la UE es "reforzarse al máximo" porque "no es aceptable" la vulneración del ordenamiento jurídico del principal socio de la OTAN, como es Estados Unidos, con su voluntad de intervenir Groenlandia, territorio de la Unión.

Y, en este sentido, la ministra de Defensa subrayado que España debe tener un "liderazgo" en esa autonomía estratégica y en esa consideración de la UE como "un protagonista internacional importante en un contexto difícil" para "plantar cara" a determinados comportamientos "que no son aceptables en ningún caso".

"No me esfuerzo por salir de la OTAN; más bien, me esfuerzo por darle digna sepultura", defendía minutos antes el diputado de Sumar, Txema Guijarro, para quien esta alianza "sencillamente ya no funciona", como así también lo están viendo Alemania, quien cree que Estados Unidos ha dejado de ser ya un socio militar fiable, o Francia, que ya dijo hace tiempo que la OTAN estaba "en muerte cerebral".

El parlamentario de Sumar no sólo ha criticado que no haya una estrategia de apoyo a Ucrania por parte de la OTAN, sino que Europa esté esperando que "otros" le den un plan de paz "para su propia casa".

SUMAR HABLA DE ENTENDERSE CON PUTIN

En este punto, Guijarro ha sugerido que, para "el rearme moral de Europa", se ha de reforzar no sólo el área militar sino también "la pata diplomática" en un foro de seguridad en el que, según ha apuntado, "en algún momento de la historia" España y Europa va a tener que entenderse "con la Federación Rusa".

Robles ha dicho estar de acuerdo con que el rearme moral tiene que ir también por la vía diplomática, pero ha hecho hincapié respecto a Rusia que su presidente, Vladimir Putin, es "el único responsable de lo que está pasando en Ucrania porque en todo momento ha rechazado las vías diplomáticas".

De su lado, el representante de Esquerra Republicana (ERC), Francesc Vidal, ha aseverado que la OTAN está atravesando "el peor momento" y ha preguntado al Gobierno si es partidario de un nuevo enfoque para caminar hacia un nuevo marco de seguridad dentro de la Unión, sobre todo después de la actitud del secretario general del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, y que, en su opinión, "no convida a grandes optimismos".

En la misma línea, desde Bildu, el diputado Jon Iñarritu ha recordado que su partido "nunca" ha apoyado la participación en esa alianza y ha puesto de relieve, al igual que Sumar, que otros países europeos "poco sospechosos" ya estén diciendo que "no tiene sentido" mantenerse en la OTAN.

¿SE PUEDE OFRECER AHORA CONFIANZA A LOS ALIADOS?, PREGUNTA EL PP

Sobre esta cuestión también se ha manifestado el portavoz de Defensa del PP, Carlos Rojas, en su caso para preguntarle cuándo será el momento para la ministra para "dar carpetazo" a la OTAN, dado que, como ha dicho, ahora "no es el momento". "Ésta no es la situación más idónea para hablar con nuestros aliados y ofrecerles confianza", ha repuesto.

En respuesta a los 'populares', la titular de Defensa ha replicado que España es "un aliado serio, fiable, responsable y comprometido con la OTAN" y ha citado todas las misiones en las que está los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas.

"¿Quiere usted mayor compromiso?", ha preguntado Robles, incidiendo en que todos los dirigentes políticos vienen agradeciendo la "responsabilidad" y la fiabilidad de nuestros militares. "El compromiso de España con la Alianza Atlántica es total y absoluto", ha reiterado la ministra, reclamando al primer partido de la oposición que deje de sembrar "dudas".