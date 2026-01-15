Robles informa al Congreso a puerta cerrada sobre el uso de fondos reservados y actividades del CNI

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en la Comisión de Defensa, en el Congreso. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este jueves en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la conocida como comisión de Secretos Oficiales del Congreso, para dar cuenta del uso de los fondos reservados de su departamento y de la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll, cerebro de los atentados de 2017.

La sesión, que se ha desarrollado a puerta cerrada, ha durado algo menos de una hora, y es continuación de la comparecencia que la titular de Defensa ofreció a principios de diciembre y que no pudo concluir por falta de tiempo.

A PETICIÓN DE ERC Y EL PP

Fue ERC la que, hace ya casi un año, pidió la presencia de Robles en este órgano para dar cuenta de las informaciones aparecidas a tenor de la desclasificación de los documentos que acreditan que el CNI tuvo contacto con el fallecido imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.

El Congreso tiene abierta una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Es una de las dos comisiones, junto con la de llamada 'Operación Cataluña', creadas al inicio de legislatura en virtud del acuerdo que el PSOE alcanzó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara.

La última vez que recibió comparecientes esta comisión fue el pasado mes de junio y, a la vuelta del verano sólo se reunió en una ocasión, a puerta cerrada, para tramitar nuevas peticiones de Junts y reiterar las relativas a desclasificaciones que seguían pendientes y reclamar otras nuevas.

Por otra parte, Robles dio cuenta del uso de los fondos reservados asignados al Ministerio de Defensa a petición del PP, que pidió su comparecencia para tal fin el pasado mes de octubre. Un mes después la propia ministra solicitó acudir a la Cámara para hacer lo propio.

Robles, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, han acudido a la comisión de Secretos Oficiales entre octubre y diciembre, cuando el Gobierno acumulaba ya tres años sin informar a la Cámara del uso de los fondos reservados.