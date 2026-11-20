La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe al personal perteneciente al contingente BRILIB XLV que regresa a territorio nacional, en la Base Aérea de Torrejón (Madrid). - DEFENSA

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El personal de la Brigada Internacional del Líbano (BRILIB XLV) ha aterrizado en España tras completar una misión de seis meses en el marco de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), siendo recibido a pie de pista en la Base Aérea de Torrejón por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, la titular del departamento ha agradecido a los militares su "contribución a la seguridad y al bienestar de las comunidades que conviven con los cascos azules", al tiempo que ha subrayado el entorno de "elevada complejidad e inestabilidad regional" en el que han desarrollado sus cometidos encomendados por la ONU.

Con la conclusión de este periodo operativo, la BRILIB XLV cede el testigo al contingente BRILIB XLVI, el cual asumirá el último relevo de las tropas españolas en UNIFIL. Durante su despliegue, los efectivos han impulsado iniciativas de cooperación cívico-militar en materias sanitaria, educativa, social y de infraestructuras con el fin de reforzar los vínculos de confianza con la población y las autoridades locales.

El despliegue ha estado marcado además por actos de especial significado institucional, entre los que destaca la conmemoración del vigésimo aniversario de la presencia militar española en Líbano, iniciada en septiembre de 2006, así como rendiciones de homenaje a los militares fallecidos en cumplimiento de su misión.

Actualmente, alrededor de 650 militares españoles continúan trabajando en la base 'Miguel de Cervantes' de Marjayoun y en el Cuartel General de Naqoura para "garantizar la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU".