Robles recuerda el "heroico despliegue" del Ejército del Aire por la dana: "No lo vamos a olvidar"

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado este martes el "heroico despliegue" del Ejército del Aire y del Espacio durante la dana del 29 de octubre y ha asegurado que su trabajo "no se va a olvidar".

En un acto de imposición de la medalla conmemorativa de la operación 'Dana 2024' a personal del Ejército del Aire y del Espacio, Robles ha expresado el "orgullo" que siente como española por la "generosa y humilde" labor de las unidades militares y por su "compromiso de ayudar a cualquiera incluso poniendo en riesgo su propia vida".

Por último, Robles ha querido mostrar su apoyo a las familias y a los afectados por la dana y ha afirmado que no se van a "olvidar nunca a los fallecidos ni a quienes lo perdieron todo".

Defensa ha rememorado en un comunicado, recogido por Europa Press, que "para ayudar a paliar los terribles efectos de la riada" fueron desplegados casi 1.000 aviadores diarios, entre personal en zona y logística de unidades de toda España.

Además, ha mencionado otras acciones que se llevaron a cabo durante semanas por unidades militares de los ejércitos y la Armada, como, por ejemplo, salvamento de personas, búsqueda de desaparecidos, limpieza de viales, liberación de calles, y apoyo sanitario y psicológico.

Entre los distinguidos con la medalla conmemorativa, se encuentran los generales de división, el jefe del Mando Aéreo General, Jerónimo Domínguez, y el jefe de Servicios Técnicos y Ciberespacio, Fernando Carrillo.