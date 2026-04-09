Robles replica a Trump que no puede "imponer" la entrada en la "ilegal" guerra de Irán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Base de Retamares. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no puede "imponer" la entrada a la "ilegal" guerra de Irán, después de que el mandatario haya asegurado que la OTAN "no estuvo" cuando Washington la necesitó.

"España ha actuado con arreglo a sus convicciones éticas, en defensa de la paz y con arreglo al respeto al Derecho Internacional, nadie nos puede obligar a entrar en una guerra ilegal, no amparada en el ordenamiento jurídico, que no es nuestra ni de la OTAN", ha señalado Robles en una entrevista concedida a 'Al Rojo Vivo' en 'laSexta', recogida por Europa Press.

"A partir de ahí, si un determinado país decide unilateralmente una guerra que no tiene paraguas internacional y de la que tampoco se conoce a estas alturas el objetivo real, las decisiones que quiera tomar son sus problemas", ha añadido.

En esta línea, ha recalcado que España está "muy tranquila" y tiene "la cabeza muy alta" respecto a su postura y a su colaboración con la Alianza Atlántica que, según ha recordado al presidente estadounidense, es "defensiva".

PENALIZAR A EUROPA

Por otro lado, la ministra ha asegurado que España "no tiene ningún tipo de información" sobre el plan de Trump para castigar a países que considera que no ayudaron en el marco de la guerra, que podría incluir el cierre de al menos una base militar en Europa --posiblemente en Alemania o España--.

Robles ha afirmado que las bases desarrollan una labor "esencial" y que España, país soberano, no puede ser sancionado por no querer entrar en una guerra. "Nadie nos va a dar ninguna lección, y menos con una guerra ilegal", ha rematado la ministra.