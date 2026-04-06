Robles visita el Centro de Gestión de Datos en Torrejón que permite monitorizar misiones de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro de Gestión de Enlaces en la base de Torrejón (Madrid) - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes el Centro Español de Gestión de Enlaces de Datos Tácticos (DLMC-ESP), dependiente del Mando del Ciberespacio, que permite compartir información y realizar un seguimiento automático, tanto en territorio nacional como en misiones OTAN.

La titular de Defensa se ha interesado por el trabajo que permite acceder a través de diferentes sensores a información clave de manera coordinada con países aliados, asegurando así la interoperabilidad en ejercicios o misiones OTAN.

"En una situación como la actual, en un mundo tan cambiante y donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es un orgullo que los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas sean referencia para otros países por su trabajo, también, en este tipo de sistemas", ha dicho Robles en una visita en la que ha estado acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

Asimismo, ha reiterado que "la modernización de capacidades es una apuesta clara del ministerio", según ha informado Defensa, que ha destacado que esto se hace sin olvidar que para manejar esas capacidades hay que contar con personal "preparado y entregado para hacer de España un gran país".

Defensa ha subrayado que la tecnología del Centro de Gestión es básica para el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada, tanto en territorio nacional como en un escenario con implicación de países aliados.