Sanz Roldán cree que la última cumbre de la OTAN no despeja las "dudas" sobre el papel de EEUU en la Alianza

El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán; el diplomático Pablo Benavides Orgaz; y el analista Florentino Portero Rodríguez; en la jornada 'Especial Cumbre de la OTAN' a, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - ALBA MANJAVACAS

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El general del Ejército, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, ha valorado positivamente la última cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, si bien ha lamentado que ésta no haya despejado las "dudas" sobre el papel que juega Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica.

"Una cumbre que ha sido buena y mejor que 25 de las 27 anteriores, pero que también nos genera alguna indefinición como el papel de los Estados Unidos, porque ellos se han ocupado de no decirlo", ha señalado este martes Sanz Roldán en el evento 'Especial Cumbre de la OTAN' organizado por Infodefensa y la Asociación Atlántica Española (AAE) en Madrid y clausurado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

Así se ha expresado Sanz Roldán tras la última cumbre de la OTAN celebrada la semana pasada en la capital de Turquía. Una cita donde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendió el compromiso de España con la Alianza Atlántica como "un aliado con principios" que cumple con la inversión en defensa, el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargaba contra los aliados por no haberle ayudado en su guerra contra Irán.

Ante ello, el exdirector del CNI ha indicado que, si bien el balance de la cumbre ha sido positivo, persiste "la duda de qué tipo de aliado" va a ser Estados Unidos puesto que éste mismo "se ha ocupado de no decirlo".

"Estamos ante la ironía de que Estados Unidos nos pide que seamos fuertes, hacemos un gran esfuerzo para serlo y a continuación ellos nos generan una cierta deslealtad; y no sabemos, por tanto, si nuestro esfuerzo para cumplir aquellas necesidades que consideraron indispensables se ve compensado después por un aumento en la calidad de la Alianza", ha lamentado.

Así las cosas, ha defendido que los países deben "saber hacia dónde quieren ir en materia de seguridad y defensa" y, con ello, "convencer a sus sociedades de que van por los caminos correctos". "Ese es el verdadero valor de la cumbre, la reflexión que comienza ahora; somos más fuertes y aunque tenemos dudas con la calidad de nuestra alianza, tenemos grandes retos", ha reivindicado.

UNA CUMBRE CON "MUCHO RUIDO Y ALGUNA NUEZ"

Por su parte, el diplomático Pablo Benavides Orgaz --que ha protagonizado una mesa de diálogo junto con Sanz Roldán y el analista Florentino Portero Rodríguez-- ha calificado la cumbre como un encuentro de "mucho ruido y alguna nuez", destacando el logro de varios acuerdos "claves" para España, en áreas como el transporte, el ciberespacio, la guerra híbrida o la inteligencia.

Benavides ha reclamado "una sociedad civil más preparada para la nueva realidad", así como una financiación "más abierta" por parte de la Unión Europea, ante "una nueva OTAN" que tendrá que "hacer frente a nuevos tipos de conflictos". En este sentido, ha abogado por tener "más efectivos y una mayor resiliencia", además de "extender la cultura de defensa en España".

"Hace falta una sociedad civil más preparada para una realidad internacional donde las alianzas tradicionales empiezan a no ser de utilidad. Estados Unidos seguirá presente, aunque no de la misma manera, por lo que tenemos que estar abiertos a fórmulas basadas en una Europa a varias velocidades, y eso incluye la toma de decisiones políticas", ha avisado.

Asimismo, Benavides ha sugerido una mayor presencia europea en la cúpula de mandos de la Alianza ante una "progresiva europeización de sus componentes". "Tenemos que saber dirigir a fuerzas multinacionales de grandes dimensiones y con objetivos a veces muy ambiciosos", ha sentenciado.

ESPAÑA "A LA VANGUARDIA EUROPEA" EN DEFENSA

Valcarce ha cerrado el acto reivindicando el "firme compromiso" de España con sus aliados en la OTAN, algo que, en su opinión, se mide "tanto por las inversiones en defensa como por las capacidades operativas militares aportadas a la seguridad colectiva".

"En 2025 alcanzamos el compromiso de inversión del 2% del PIB, lo hemos hecho con un esfuerzo industrial, tecnológico y de inversión muy importante. Esto ha permitido a España que el gasto en defensa se haya incrementado un 196% desde 2018, situándonos entre las 15 naciones con mayor inversión en defensa del mundo", ha celebrado.

Un "esfuerzo" que para la secretaria de Estado de Defensa responde a "una decisión política y estratégica" orientada a reforzar capacidades, aumentar la presencia española en la seguridad colectiva e impulsar la base industrial y tecnológica de defensa en España.

Según Valcarce, en la cumbre de Ankara el mensaje ha sido "inequívoco": "Los compromisos de España se han traducido en capacidades concretas". Así, ha destacado la firma de España para participar en seis programas multinacionales, entre ellos la iniciativa de alerta temprana, el entrenamiento de pilotos o el proyecto de movilidad estratégica del avión A-400M, ensamblado en la planta sevillana de Airbus.

"La defensa no se puede entender como una cuestión meramente militar; la capacidad de disuasión depende de contar con una base industrial sólida, innovadora y resiliente. La OTAN necesita producir más, más rápido y de forma más coordinada, y por eso hemos estado presentes con nuestra industria", ha esgrimido.

Con todo, ha instado a los aliados de la OTAN a "eliminar" todo aquello que suponga un obstáculo para la cooperación, alegando que la industria española de defensa "vuelve a posicionarse a la vanguardia europea". "España desempeña un papel activo, constructivo y responsable y no tenemos otro objetivo que trabajar por la seguridad de los españoles y por la seguridad de la Alianza", ha concluido.