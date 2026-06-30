Seguridad Nacional alerta de que la presencia de drones extranjeros en aeropuertos y bases europeas se está normalizando

Archivo - La directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, comparece en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 30 (EUROPA PRESS)

La directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la general Loreto Gutiérrez Hurtado, ha alertado este martes sobre la "normalización" de incidentes relacionados con la presencia de drones extranjeros en aeropuertos y cerca de bases militares europeas.

En el curso 'Estrategias híbridas y coordinación dentro del Sistema de Seguridad Nacional', enmarcado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, la general ha aludido a los recientes casos de Bélgica, Dinamarca, Rumanía, Lituania o Polonia y ha apuntado que este tipo de incidentes están proliferando.

En la misma línea, ha aludido al aumento de las perturbaciones en los sistemas de posicionamiento GPS y Galileo, que se registran en mayor número desde 2022. Según ha advertido, estos hechos generan inseguridad ciudadana por su "coste e impacto muy alto" en sectores como el transporte aéreo, donde el mero avistamiento obliga a suspender operaciones.

Respecto a la autoría de estas acciones, ha reconocido la dificultad técnica que supone el señalar directamente a un culpable. "Una cosa es que sea plausible y otra cosa es que sea demostrable y se lo puedas atribuir", ha precisado.

RUSIA USA ESTAS ESTRATEGIAS HÍBRIDAS

No obstante, ha mencionado informes internacionales que identifican a Rusia como el actor que emplea la manipulación de información e injerencia extranjera de forma más integrada para "debilitar el apoyo internacional a Ucrania", en el marco de la invasión a ese país.

Por todo ello, ha abogado por reforzar la coordinación permanente ante las "estrategias híbridas", que están cobrando un protagonismo creciente en el panorama internacional, actuando como elementos transversales que "difuminan los límites entre la paz y el conflicto", ha advertido.

En este contexto, ha destacado la importancia de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, actualmente en proceso de revisión, y la reciente consolidación de un grupo permanente de coordinación para dar una respuesta integral a estas amenazas.

Finalmente, ha subrayado que la seguridad es el pilar que sostiene el Estado de Bienestar y el motor económico de España. "España es un país seguro (...) y eso hace que podamos tener un Estado del Bienestar y que una de nuestras fuentes de ingresos, que es el turismo, se mantenga", ha concluido, advirtiendo de que si el país perdiera esa percepción de seguridad, sectores estratégicos como el turismo se verían gravemente afectados.